Ajax wint met gemak wedstrijd tegen Besiktas

Kian Fitz-Jim kwam in de 31ste minuut met de eerste goal voor Ajax. Door een uitstekende voorzet van Taylor schoot Fitz-Jim hem er uitstekend in. Hij bracht hiermee de Amsterdammers dik verdiend op voorsprong.

Daarmee was het nog lang niet klaar. Via - opnieuw Fitz-Jim - maar ook Traoré kwam de bal bij Godts, die hem er in de 51ste minuut geweldig inschoot. Taylor schiet hem op aangeven van Brobbey, in de 55ste minuut, hard in de goal. En de 73ste minuut: opnieuw een goal voor Ajax, de tweede van Godts vanavond.

Turkse fans toch hoopvol

Ondanks de statistieken - in het verleden speelden de clubs zes keer tegen elkaar, en die won Ajax allemaal - waren honderden supporters van de Turkse club vandaag hoopvol gestemd. Ze verzamelden zich al vroeg op de Dam: