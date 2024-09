Gezang, tromgeroffel en wat aanhoudingen: zo verplaatsten fans Besiktas zich naar Arena

Zo'n tweeduizend fans van de Turkse voetbalclub Besiktas liepen vanavond in een stoet van de Dam naar het Centraal Station. Daarna gingen ze met metro's naar de Johan Cruijff Arena. Daar werd door een klein aantal supporters knalvuurwerk afgestoken, de politie verrichte daarom verschillende aanhoudingen.

Rond 15.00 uur was het al behoorlijk druk op de Dam. De gemeente en politie hadden matrixborden laten plaatsen waarop stond dat gezichtsbedekking en vuurwerk verboden waren. Aan dat eerste hield vrijwel iedereen zich: er waren eigenlijk geen gemaskerde fans te zien. De sfeer was vrolijk en er werd luid gezongen. Op de Dam werden enkele fakkels aangestoken, maar knalvuurwerk was er niet.