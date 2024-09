Man neergestoken in woning Rivierenbuurt

Bij een steekpartij in een woning aan de Vechtstraat in de Rivierenbuurt in Zuid is even voor middernacht een man gewond geraakt. De verdachte is er na de steekpartij vandoor gegaan en nog voortvluchtig.

Hulpdiensten kregen rond 23.15 uur melding van een steekpartij in de Rivierenbuurt. Een ambulance en meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse. Hoe ernstig de man gewond is geraakt, is onduidelijk, maar volgens de politie is het 'niet levensbedreigend'.

Twee mannen raakten in de woning met elkaar in conflict, waarna de een de ander stak. Wat voor conflict er speelde, kon de woordvoerder niet zeggen, maar duidelijk is wel dat de twee elkaar kenden. Na de steekpartij liep het slachtoffer naar buiten en alarmeerde de politie. De verdachte sloeg op de vlucht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.