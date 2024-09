Agenten treffen in sloot geraakte automobiliste met lachgasballon achter stuur

Een vrouw is rond middernacht met haar auto van de weg geraakt en een sloot ingereden op de Anderlechtlaan in West. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, had de vrouw een lachgasballon in haar hand, meldt een woordvoerder. Ze raakte niet gewond.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse na een melding dat er een voertuig te water was geraakt in Sloten. De auto was met zijn neus in de sloot beland. De vrouw, de enige inzittende, is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Maar ze raakte volgens de politie niet gewond.

Omdat de vrouw dus mogelijk lachgas heeft gebruikt, is haar rijbewijs ingenomen. Tegen haar wordt proces-verbaal aangemaakt voor het veroorzaken van gevaar voor medeweggebruikers.