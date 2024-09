Amsterdam investeert ruim 3 miljoen euro om kwaliteit onderwijs op te krikken

Amsterdam trekt de komende drie jaar 3,4 miljoen euro uit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en leraren te behouden. Dat moet uiteindelijk de kansenongelijkheid van kinderen in de stad verminderen, schrijft wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) in een persbericht. "In een tijd dat het kabinet 1 miljard bezuinigt op het onderwijs, blijft Amsterdam daarom stevig investeren in leren."

De onderwijsinspectie concludeerde eerder dit jaar dat er landelijk te grote kwaliteitsverschillen zijn tussen scholen, onder meer op het gebied van taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Amsterdam is daarin geen uitzondering. Scholen die achterblijven moeten een voorbeeld nemen aan scholen waar het wel goed gaat, adviseerde de inspectie.

En dat is precies het uitgangspunt van Moorman: ervoor zorgen dat scholen en leraren elkaar helpen om beter te worden. De ruim 3 miljoen euro gaat naar het zogeheten Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA). Dat is in 2022 in het leven geroepen met behulp van een rijksbijdrage uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een nationaal onderwijsplan voor na corona.

Terugdringen taalachterstand

Doel van ONA is kennisdeling. Vier scholen, Pro Rege (Nieuw-West), Wereldwijs (Zuidoost), Alan Turingschool (Centrum) en De Driemaster (Noord), zijn opgeleid om andere scholen in de stad te trainen en te begeleiden, om zo de onderwijskwaliteit te verbeteren. Met het extra geld kunnen nog drie scholen die rol gaan vervullen. Uitgangspunt is onder meer het verbeteren van het leesonderwijs en het terugdringen van taalachterstanden. In 2026 moeten 90 basisscholen zijn bereikt.

"Verschillen in kwaliteit van onderwijs zijn onacceptabel want deze zorgen voor ongelijkheid", aldus Moorman. "Met ONA zetten we in op het verbeteren van de onderwijskwaliteit, door van elkaar te leren wat echt werkt. Dit doen we op die plekken waar veel kinderen van huis uit minder kansen krijgen."