André Kuipers: "Er moet meer geld naar ruimtevaart, anders missen we de boot"

André Kuipers vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor ruimtevaart in Nederland en Europa. Als we dat niet doen, missen we de boot, zegt de ruimtevaarder. Kuipers is vanavond bij Kemal Rijken te gast in Gesprek aan de Amst e l , waar hij vertelt over zijn jeugd in Amsterdam en hoe het is om in het heelal te zijn. Kuipers deed mee aan twee ruimtemissies en brengt binnenkort een film uit over de aarde en het heelal.

Voor André Kuipers is het zonneklaar: als we willen dat er in de toekomst nog een Nederlander de ruimte in gaat, moet het roer om. "Als Nederland zitten we in het Europese ruimtevaartprogramma ESA. Deelnemende landen stoppen daar geld in. Hoe meer je er in stopt, hoe meer je eruit haalt voor je eigen bedrijfsleven en technologie," aldus Kuipers. Ook is de Amsterdammer ervan overtuigd dat er in de toekomst wel weer een Nederlander het heelal in zal gaan. "Die kans wordt groter als je meer geld in ESA investeert."

Belgen op de maan

Hij noemt België als voorbeeld, dat in tegenstelling tot Nederland al twee astronauten heeft gelanceerd. Belgen op de maan? Wie weet. Zeker 40 procent van het ESA-budget wordt betaald door Duitsland. Wij moeten niet achterblijven, meent Kuipers. Op de vraag of er in Nederland niet al veel problemen zijn waar geld heen moet - zoals armoede - antwoordt hij dat Nederland een mooi land is waar ook veel goed gaat. Dat moeten we niet vergeten. Vanuit het ruimtestation ISS zag de Amsterdammer zijn geboortestad ook liggen.