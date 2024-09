Woningbouw in de stad uitgesteld of geschrapt, wat staat nog wel op de planning?

Nieuwbouwplannen in de stad moeten bijdragen aan het wegnemen van het schreeuwend tekort aan woningen. Toch worden steeds meer van deze projecten uitgesteld of zelfs geschrapt. Deze maand liet wethouder Reinier Van Dantzig van Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling nog weten niet te spreken te zijn de geplande bouw van duizenden woningen en werkplekken aan het IJ in Noord dat voorlopig komt stil te liggen. Welke nieuwbouwplannen staan voorlopig nog wel op de planning en waar wordt er op dit moment wel al gebouwd?

Meerdere bouwplannen in stad zijn dit jaar in de ijskast gezet, omdat bedrijven in de weg staan. Zo was dit ook het geval voor de woningbouwplannen voor (delen van) de toekomstige wijk Haven-Stad en het Hamerkwartier. Zo werd er een streep gezet door de nieuwe woonwijk in het Hamerkwartier, de Raad van State vernietigde het bestemmingsplan van de gemeente vanwege het chemiebedrijf Albemarle. Zo zou de gemeenteraad volgens de raad geen goed zicht hebben op de risico's van woningbouw naast zo'n fabriek.

De bouwplannen voor in Amsterdam liggen vast tot en met 2031. Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat er gestart wordt met bouwen. Het doel van het college is om tot 2035 elk jaar 7.500 woningen te kunnen bouwen. Door de bouwcrisis werd dat aantal vorig jaar bij lange na niet gehaald. Inmiddels zijn er nieuwe plannen gemaakt en een aantal oude plannen veranderen. Hoe zit het nu precies: welke plannen zijn voorlopig van de baan en waar wordt er juist wel gebouwd?

Dat de woningbouwambities van de stad flink op de proef worden gesteld, is duidelijk. Dit jaar wordt er niet genoeg bijgebouwd en ook ziet er het er niet rooskleurig uit voor 2025. Wethouder Van Dantzig (D66) vertelde afgelopen maart in AT5's Park Politiek over wat Amsterdam echt nodig heeft. "Dat is een daadkrachtig kabinet dat de woningmarkt overboord gooit en zegt: we gaan voor volkshuisvesting", benadrukte hij toen.

Vorige week werd bekend dat de provincie Noord-Holland besloot de geplande bouw van duizenden woningen en werkplekken aan het IJ in Noord voorlopig stil te leggen. Volgens de provincie is het Cornelis Douwesterrein 2-3, met name de locatie van het Shipdock, een 'industrieterrein van provinciaal belang'. Na aandringen van het Rijk om de scheepswerf te beschermen en de bouw van woningen en werkplekken stop te zetten, nam de provincie dit besluit.

Van Dantzig liet in een brief aan de raad weten hier niet blij mee te zijn. "En dat terwijl Amsterdam een schreeuwend tekort aan woningen heeft", aldus de wethouder in de brief. De komende jaren wordt onderzocht hoe het plan alsnog gerealiseerd kan worden. Van Dantzig: "Het college vertrouwt erop dat in de komende twee jaar duidelijk wordt dat alsnog herontwikkeling naar een woon/werkgebied zal gaan plaatsvinden op de betreffende locatie."

'Verdichten'

In de nieuwe woningbouwstrategie die in het begin van dit jaar door Van Dantzig werd gepresenteerd, werd de nadruk gelegd op het benutten van de nog beschikbare grond om te bouwen in de stad. Het opspuiten van nieuwe woonwijken, zoals in het verleden IJburg en Zeeburgereiland, gaat in de toekomst niet gebeuren. Er wordt de komende tien jaar vooral ingezet op verdichten en het bouwen in de hoogte.

De komende jaren zal de gemeente bijbouwen en dus vooral 'verdichten' in de buurten zoals het Buikslotermeerplein, Osdorpplein, Arenapoort en op de Zuidas. Ook al liggen deze plekken buiten het centrum is het de bedoeling dat het echte stadscentra worden. Zo maakte de wethouder de belofte dat er op deze locaties ook meer geïnvesteerd gaat worden in bereikbaarheid. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het winkelaanbod en culturele voorzieningen.

In aanbouw

De Sluisbuurt op het Zeeburgereiland is een wijk in aanbouw dicht bij het centrum. Hier worden er zo'n 5.500 woningen gerealiseerd, zowel in hoge als lage gebouwen. In 2021 werd de bouw hier gestart en deze zal naar verwachting tot 2035 duren.

Afgelopen augustus startten zo'n 7000 studenten van de Hogeschool Inholland in het gloednieuwe gebouw in de Sluisbuurt. De hogeschool is daarmee het eerste gebouw dat in gebruik is genomen in de wijk die nog wordt gerealiseerd.

Om 19.15 uur is wethouder Van Dantzig in Park Politiek op de tv-zender van AT5 te zien. Daarin vertelt hij over de nieuwste ontwikkelingen rondom woningbouw in de stad. De video daarvan zal later aan dit artikel worden toegevoegd.