Waarom studenten niet massaal in een roeiboot stappen na succes op Olympische Spelen

Door het grote succes van het Nederlandse roeiteam op de Olympische Spelen hadden de studentenroeiverenigingen in Amsterdam gehoopt op een piek in aanmeldingen. Maar het tegenovergestelde bleek waar: ze kampen al een paar jaar met een afname in het aantal leden. En dit geldt niet alleen voor watersport, want US Handbal ziet ook minder studenten die staan te popelen om een balletje te gooien. Hoe komt dat?

Sinds een paar weken is het studentenleven weer begonnen en voor veel eerstejaars hoort daar een studentenvereniging bij. Voor de studenten die sportief zijn aangelegd is er in Amsterdam genoeg keuze uit studentensportverenigingen: van roeien tot zeilen en van handbal tot volleybal. Maar waar studenten normaal gesproken in spanning zitten af te wachten of ze worden ingeloot, is er dit jaar een stuk minder concurrentie.

Te weinig studentenwoningen

Roeivereniging R.S.V.U Okeanos ziet al een paar jaar de aanmeldingen zakken. “Normaal verwachten wij een piek na de Olympische Spelen maar we hebben dit jaar zeker geen piek, en ook niet hetzelfde aantal als het jaar daarvoor.”

Wat het verschil maakt tussen Amsterdam en de rest van Nederland is dat alle studentenroeiverenigingen in de stad een lagere hoeveelheid inschrijvingen hebben, terwijl verenigingen in de rest van het land wel een piek zien. Daarom denken wij dat dit te maken heeft met de woningmarkt", vertelt bestuurslid Jannes van der Geest.