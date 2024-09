Politie vindt 198 cobra's in woning Nieuw-West

In een woning in Nieuw-West zijn gisteren 198 cobra's aangetroffen, illegaal vuurwerk. Een 21-jarige Amsterdammer die op dat moment in de woning was is aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verdacht van het bezit en de verkoop van explosieven.

De politie was getipt over de mogelijke handel in explosieven en besloot de woning te doorzoeken. De politie heeft besloten de straat waar de woning stond niet te noemen. "Het gaat in elk geval om een woning in een woonwijk."

Alle cobra's samen bevatten ruim 5 kilo aan flitspoeder, een explosief mengsel dat het kenmerkende 'flits-' en 'knal'-effect geeft. Flitspoeder kan alleen al ontploffen door wrijving of statische elektriciteit, aldus de politie. Bovendien kan één ontploffing ervoor zorgen dat de rest ook explodeert. "Als dit was afgegaan, dan waren de gevolgen niet te overzien", zegt de woordvoerder. "Dat spul is zo instabiel, dat is echt enorm gevaarlijk."



Met de aanhouding van de man denkt de politie 'een belangrijke schakel in de handel in explosieven en recente explosies' te hebben opgepakt. Daarmee wordt het criminele netwerk vermoedelijk 'verstoord'.