Voetganger zwaar mishandeld na ruzie met jongen op fatbike

Een voetganger is afgelopen dinsdag zwaar mishandeld na een verkeersruzie met een jongen op een fatbike in Oost. De politie heeft al gesproken met enkele getuigen, maar zoekt meer mensen die de mishandeling hebben zien gebeuren. Er is nog niemand aangehouden.

De voetganger liep dinsdag rond 15.00 uur op het zebrapad bij de Ertskade in het Oostelijk Havengebied. Daar kreeg hij ruzie met de jongen op de fatbike. Waar het conflict over ging, is niet duidelijk. De jongen fietste vervolgens weg, vermoedelijk om versterking te halen. Hij kwam kort daarna terug met een man, die de voetganger 'flinke trappen tegen zijn hoofd' gaf, verklaarden getuigen aan de politie.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. Hij heeft onder meer een blauw oog, een wond in zijn hoornvlies, een scheurtje in zijn neusbeen en beide ogen zitten 'vol met bloeduitstortingen'.



Over de toedracht van de mishandeling lopen de verklaringen uiteen. De politie spreekt daarom graag met meer getuigen. Mensen die dinsdag rond 15.00 uur in de buurt waren van de Ertskade en iets hebben gezien of meegekregen, worden opgeroepen zich te melden. Ook mensen die de mishandeling mogelijk op camera hebben vastgelegd, wil de politie graag spreken.