Kale en Kokkie beleven een magische avond tegen Besiktas: "De fans waren echt geweldig"

Het was een magische avond gister in de Johan Cruijff Arena. In een uitverkocht stadion werd Besiktas met maar liefst 4-0 over de knie gelegd. Natuurlijk waren Farioli en de Ajax-spelers verantwoordelijk voor de tactiek en de goals, maar ook de fans hadden een aandeel in de vernedering van Besiktas. "De fans waren echt geweldig", vertelt Kale glunderend. Nu staat de volgende uitdaging voor de deur: RKC uit. "Die moet je winnen", aldus Kokkie.