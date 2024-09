Brand bij bungalow in Park Frankendael

Bij een bungalow in Park Frankendael in de Watergraafsmeer is brand uitgebroken. Het gebouwtje staat volledig in brand. Volgens de brandweer was het pand onbewoond, eerder dit jaar werd het gebouw wel gekraakt. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De melding van de brand kwam rond 13.40 uur bij de brandweer binnen. Kort daarna werd er opgeschaald naar een grote brand. Vanwege het vele hout waar de bungalow uit bestaat, ontstaat er veel rook. De brandweer vraagt aan mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Het gebouw in het park in Oost werd in april van dit jaar nog gekraakt. Het pand - dat eigendom van de gemeente is - werd nog tot een jaar geleden bewoond, maar staat nu op de lijst om gesloopt te worden. De gemeente deed aangifte tegen de krakers, volgens de brandweer woonde er niemand meer in het houten gebouw. De bedoeling van de gemeente was om na de sloop de grond aan het park toe te voegen, maar hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet bepaald.