Advertentie Centrum nl Ondernemers binnenstad slaan handen ineen en halen gezamenlijk afval op

Om de rotzooi op straat tegen te gaan in het centrum bundelen ondernemers van de Nes en het Rokin hun krachten. Waar alle ondernemers voorheen zelf een contract moesten sluiten met afvalophaalbedrijven, doen ze dat nu gezamenlijk. En wel via kleine elektrische wagentjes en het water. Het lijkt te werken, want meer ondernemersgroepen in het centrum melden zich al.

AT5

Iedere ochtend rijden kleine vuilniswagens met aanhanger door de straten achter de dam om afval op te halen. De ondernemers verzamelen het in hun panden en de straat blijft daardoor minder vervuild. Dat is het idee van het nieuwe ophaalsysteem in het centrum. Om minder vuilnisverkeer door de straat te laten rijden wilden de ondernemers een nieuwe oplossing. "Het is hier te vies, krap en druk om dat allemaal naast elkaar te laten gebeuren." Waar de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor het ophalen van huisvuil, ligt dat bij bedrijfsafval anders. Wettelijk is bepaald dat ondernemers zelf moeten zorgen voor de verwerking van afval. Tot negen vuilniszakken mogen ondernemers bij het huisvuil zetten en door de gemeente laten inzamelen, maar zodra het meer is moet het bedrijf een contract aangaan met een afvalophaler. "Dat is logisch, want horeca maakt veel meer vuilnis dan sommige andere ondernemingen", vertelt de straatmanager. "Maar het zorgt er ook voor dat er soms heel veel verschillende vuilniswagens door de straat rijden. Achter de voordeur Op veel plekken wordt met grote wagens gewerkt op afval naar het verwerkingspunt in het Westelijk Havengebied te brengen, hier gaat het via de boot die op het Oosterdokseiland wordt gevuld. Waar normaal gesproken bedrijven hun afval in kliko's of vuilniszakken voor de deur zetten, is de hoeveelheid vuilnis nu zo klein dat dat gewoon binnenshuis kan blijven, er wordt namelijk elke dag opgehaald.

Quote "Het is heel goed dat op deze manier de ondernemer zelf bewust moet nadenken over eigen afval" Meda Farhan - straatmanager Nes

Nu doen zo'n veertien ondernemers op de Nes en het Rokin mee, maar dat worden er volgens de straatmanager nog meer. "Sommigen hebben nog een contract met een andere ophaler en willen aansluiten zodra dat contract afloopt." Het lijkt te werken, gezien de ondernemers zo bewuster bezig zijn met hun afval. "Ze bewaren het binnen, dus zien ze hun eigen afval langer." De straat is al schoner, en het verdwijnen van kliko's inspireert andere ondernemers. Zo zijn er nu ook ondernemersgroepen op de Warmoesstraat en de Dam die mogelijk eenzelfde soort initiatief gaan starten. Gemeentelijke regie De wethouder juicht dit soort initiatieven toe en hoopt zo de straat met de hele stad schoon te houden. Ondanks dat het niet zo is geregeld zou wethouder Pels graag zien dat het ophalen van bedrijfs- en huisvuil samen zou kunnen gaan: "Dat doen we al; op kleine schaal in de 9 straatjes. Idealiter doen we dat straks in de hele stad." Volgens Remco Wagemakers, directeur van het afvalophaalbedrijf op de Nes, zou de gemeente best wat meer regie mogen nemen: "Er is straks belangrijke aansturing vanaf één punt nodig als dit blijft groeien." Maar de straatmanager van de Nes is het daar niet helemaal mee eens: "Het is ook heel goed dat op deze manier de ondernemer zelf bewust moet nadenken over afval en een eigen steentje moet bijdragen. Wij helpen op deze manier een handje mee en bewoners, bezoekers en gemeente moeten dat op hun manier doen."