Neergeschoten tiener veroordeeld voor plannen liquidatie

De jongen die vorig jaar oktober werd neergeschoten op een bedrijventerrein in Nieuw-West, waar de 18-jarige Jamario Schippers om het leven kwam, is vandaag door de rechtbank veroordeeld voor het voorbereiden van een liquidatie. Hij is veroordeeld tot 430 dagen jeugddetentie.

De destijds 17-jarige jongen werd in de nacht van 11 op 12 oktober van vorig jaar neergeschoten op een bedrijventerrein aan de Etnastraat in Nieuw-West. Hij raakte daarbij zwaargewond, de 18-jarige Jamario Schippers overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Het 17-jarige slachtoffer werd in het ziekenhuis in coma gehouden. Toen hij ontwaakte, verklaarde hij aan de politie wat er was gebeurd. Naar aanleiding van die verklaringen wist de politie een 23-jarige verdachte aan te houden. Maar in het onderzoek naar de gebeurtenissen op het bedrijventerrein in Nieuw-West van vorig jaar oktober stuitte de politie ook op de plannen voor een andere liquidatie.

Issam B.

Eind september van vorig jaar zou door een aantal personen, onder wie de veroordeelde 18-jarige jongen, een liquidatie worden gepland op een Amsterdamse crimineel. Volgens Het Parool zou het gaan om de 36-jarige Issam B.. De 18-jarige jongen heeft samen met een 20-jarige jongen op verschillende momenten in en bij een café geobserveerd waar B. vaak kwam.

Uit afgeluisterde gesprekken en onderzoek van telefoons komt volgens het OM naar voren dat de twee alleen het doel hadden om te observeren. Zodra zij het doelwit hadden gespot zou iemand anders B. om het leven moeten brengen.

Gewaarschuwd

B. werd uiteindelijk niet om het leven gebracht, omdat hij begin oktober werd gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was, waarna hij vluchtte. De moord op Jamario Schipper, waar dus ook destijds 17-jarige jongen zwaargewond raakte, kwam volgens de politie voort uit het mislukken van die liquidatie. Waarschijnlijk werd gedacht dat Schipper, die ongewild bij de plannen betrokken raakte, B. zou hebben gewaarschuwd.

Ondanks dat de liquidatie niet werd uitgevoerd noemt de officier van justitie de voorbereiding toch ernstig. "Een man die ongewild betrokken is geraakt bij het plan heeft het wel met z'n leven moeten bekopen." De rechtbank veroordeelde hem daarom tot jeugddetentie van 430 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Daarnaast gelden er bijzondere voorwaarden en wordt hij onder toezicht gesteld.

De 20-jarige jongen die ook bij het café observeerde werd dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en jeugd-tbs. De zaak tegen de 23-jarige verdachte die schipper doodschoot, wordt waarschijnlijk begin volgend jaar inhoudelijk behandeld in de rechtbank.