Van Dantzig over conflict met provincie rond woningbouw scheepswerf: "Amsterdam bashing"

Amsterdam bashing. Dat zit volgens wethouder woningbouw Reinier van Dantzig (D66) achter het besluit van de provincie Noord-Holland om voorlopig een stokje te steken voor de bouw van duizenden woningen op het terrein van scheepswerf Damen in Noord. In het AT5-programma Park Politiek haalt Van Dantzig hard uit naar het provinciebestuur, dat volgens hem op het laatste moment met de beslissing kwam. "Het lijkt politiek powerplay."

Hij vervolgt: "Ik vind Damen een fantastisch bedrijf. Het is nooit gezegd dat ze de stad uit moeten. We hebben gezegd: we gaan de komende twee jaar onderzoeken hoe de toekomst er van Damen uitziet."

Hij is heel boos, zegt Van Dantzig ruim een week later. Vorige week wees de provincie Noord-Holland scheepswerf Damen in Noord aan als een industrieterrein van provinciaal belang. Daardoor is de bouw van bijna tienduizend woningen voorlopig van de baan. En dat betekent een nieuwe klap voor de bouwambities van de stad. De de provincie greep in na aandringen van het Rijk, dat vroeg om de scheepswerf juist te beschermen en de planning van de bouw van woningen en werkplekken stop te zetten.

"Een beetje Amsterdam bashen, ook in de Tweede Kamer, dat is voor heel veel partijen een politiek verdienmodel"

Volgens Van Dantzig is de stap van de provincie politieke powerplay. "Het stond allang in politieke verkiezingsprogramma's. Het dient geen inhoudelijk doel, want de komende twee jaar hadden we sowieso niks in procedure genomen. Waar ik bang voor ben, is dat dit een onderdeel is van - wat we een tendens lijkt - de VVD en alles rechts daarvan, dat Amsterdam de grootste politieke krabpaal is. Daar plukken Amsterdammers zure vruchten van. Ik ga niet speculeren op de emotie die erachter zit. Ik kan alleen maar vaststellen dat het inhoudelijk kant nog wel raakt. Het was niet noodzakelijk."

"Dat onderzoek hadden we afgesproken en een afspraak met Reinier van Dantzig of het college van Amsterdam is een afspraak. Ik heb het ook nog schriftelijk bevestigd. De provincie hoeft dan helemaal niet zulke politieke machtsmiddelen in te zetten", vindt de wethouder.

Hij gaat verder: "We weten denk ik allemaal dat buiten Amsterdam een beetje tegen Amsterdam aantrappen... Volgens mij heeft elke Nederlander best een grote mond. Een beetje Amsterdam bashen, ook in de Tweede Kamer, dat is voor heel veel partijen een politiek verdienmodel. "

Of Amsterdam zelf ook niet regelmatig een grote broek aantrekt richting Den Haag en de provincie? "Amsterdammers vinden het denk ik heel terecht dat ik uithaal naar de PVV. Ik haal nu uit naar de gedeputeerde van de provincie nadat er iets gebeurd is waardoor mogelijk tienduizend woningen op de tocht staan. Het dient geen enkel inhoudelijk doel. Er waren mondelinge en schriftelijke afspraken, waardoor dit nodig was", zegt Van Dantzig.

Zorgen

En: "Natuurlijk ben ik kwaad, niet omdat ik mij benadeeld voel, maar ik heb ernstige zorgen over die tienduizend woningen. Ik heb ernstige zorgen over de volksgezondheid, want het blijft industrie. Ik heb ernstige zorgen over de veiligheid als defensie daar daadwerkelijk komt. Mensen zeggen ook wel tegen mij: het ligt aan een open waterfront, hoe kan dat beveiligd worden? Ik ben geen expert, maar we gaan wel een stevige zienswijze bij de provincie indienen. Ik hoop dat de provincie over al deze ingewikkelde problemen heeft nagedacht. Ik betwijfel dat wel. Ik pretendeer ze niet op een achternamiddag vanaf mijn ivoren toren op te lossen."

