Panamalaan op de schop voor groeiend aantal fietsers: ''Ook de rijbaan krijgt een nieuw laagje asfalt''

Het Verkeer gaat langs bij de werkzaamheden op de Panamalaan. Het fietspad en de rijbaan worden hier aangepakt. En dat betekent dat de Panamalaan dicht is voor autoverkeer in de richting van de Piet Heintunnel. Ook fietsers moeten omfietsen.

En dat is niet alles. Ook de rijbaan is aan vervanging toe en krijgt een nieuwe laag asfalt. En de voetpaden worden opnieuw bestraat. ''Zo ligt alles er straks weer netjes bij'', aldus de projectleider.

Afgelopen week zijn de werkzaamheden gestart op de Panamalaan. ''We verwachten hier in de toekomst steeds meer fietsverkeer mede door de nieuwbouwprojecten op het Zeeburgereiland en op IJburg'', legt projectleider Joost Ruiter uit. ''En daarom verbreden we het fietspad tussen de Cruquiuskade en de Borneolaan en maken er een tweerichtingsfietspad van.''

Er komt niet alleen meer ruimte voor fietsers op de Panamalaan. ''We gaan de omgeving ook groener maken'', legt Ruiter uit. ''De bermen worden ingezaaid met bloemrijke mengsels. En ook de middeneilanden worden een stuk groener. Dat is een groot verschil met hoe het er hier vroeger uitzag.''

Bewoners en voorbijgangers die we spreken moeten even wennen aan de nieuwe situatie. ''Ik kom van school en nu is het hier afgesloten'', vertelt een jongen op de fiets. ''Dus dat is onhandig''. '

'Voor nu wat hinder maar het is voor een goed doel'', vertelt een vrouw die in de buurt werkt.