Water stroomt uit plafond bij metrostation Rokin

Bij het metrostation op het Rokin is de storm van vandaag goed te merken. Het water stroomt uit het plafond op het perron. De ingang bij de Dam is op het moment afgesloten.

Op een video is te zien dat het water zich op het perron behoorlijk opstapelt en dat er grote plassen liggen. Ook op het spoor zelf lekt het water van bovenaf. Volgens een woordvoerder van het GVB komt de lekkage door de storm.

De ingang naar de halte vanaf de Dam is afgesloten, maar de halte is nog verderop het Rokin wel bereikbaar. De metro, de Noord/Zuidlijn passeert de halte, rijdt wel zonder vertraging op het moment.

Het is niet de eerste keer dat de stevige regenval zorgt voor problemen bij de metro's. Afgelopen juli tijdens een zomerstorm viel er water 'met bakken naar beneden' in de centrale metrohal bij het Centraal Station. Er stond een behoorlijke laag water in de hal en het water stroomde via de liftschachten naar binnen.