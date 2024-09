Omgeving concertgebouw maandag oefenterrein voor politie: "Schrik niet als je paniekgeluid hoort"

De oefening vindt 's middags in een afgezet gebied plaats. Bij de oefening wordt gebruikgemaakt van acteurs en geluidseffecten, zodat situaties van geweld en paniek nagebootst kunnen worden.

Buurtbewoners en voorbijgangers hoeven dus niet te schrikken als ze iets horen, maar bij twijfel kunnen ze altijd de hulpdiensten bellen, aldus het stadsdeel.

Politieoefeningen vinden vaker midden in de stad plaats. De afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld meerdere keren bij het Olympisch Stadion geoefend. De oefeningen leveren soms spectaculaire beelden op. Zoals in 2020, toen een arrestatieteam vanuit een helikopter op het dak van een Hotel in Noord werd gedropt.