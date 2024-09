Gemeente mocht 'vuilnisboot' niet slopen, broers die er woonden slapen al twee jaar in auto

De gemeente mocht de woonboot waar twee broers in woonden, niet zomaar wegslepen en vernietigen. Dat oordeelde de rechtbank afgelopen week. De broers wonen nu twee jaar met hun hond in een auto.

De gemeente besloot de boot in juni 2022 weg te slepen en te vernietigen. Daarnaast moesten de bewoners een dwangsom van 29.691,11 euro betalen. Ze besloten naar de rechter te stappen.

De broers woonden jarenlang op de boot. In 2011 kregen ze een ligplaatsvergunning voor een jaar. Omdat er sprake was van achterstallig onderhoud, kregen ze geen vergunning voor onbepaalde tijd.

'Vuilnisboot'

Uiteindelijk bleven de broers alsnog langer dan een jaar op de boot wonen. In de jaren die volgden kwam de boot in de buurt bekend te staan als de 'vuilnisboot', zo schreven twee nautisch inspecteurs in 2017.

De situatie van de broers op de boot was 'zorgelijk', zo meldde een inspecteur van bouw- en woningtoezicht in 2022. "De boot heeft geen aansluiting op het riool en heeft geen wateraansluiting, de mensen hebben zeer hoogstwaarschijnlijk een aandoening of in ieder geval een onbedwingbare neiging om veel spullen verzamelen waar ze, maar moeilijk afstand van kunnen doen."

'Risico voor gezondheid'

De broers, die beide gezondheidsklachten hadden, gaven allebei aan dat ze al jaren op zoek waren naar een woning, maar dat werd door de inspecteur in twijfel getrokken. "Ditzelfde verhaal kreeg ik ook een jaar eerder te horen en er is geen enkel bewijs aan te voeren dat de bewoners echt op zoek zijn en willen verhuizen. Immers de spullen zijn niet verminderd en elke vorm van hulp wordt afgewezen."

Tijdens een andere inspectie, later dat jaar, werd geconcludeerd dat de boot een 'gevaar voor eisers en voor naastgelegen vaartuigen en hun opvarenden' vormde. "Een risico voor het milieu en daarmee de gezondheid vormt en een risico voor omwonenden en de gehele omgeving vormt door brandgevaar, explosiegevaar en kapseizen." Volgens deze inspecteur zou de boot zo snel mogelijk verwijderd moeten worden.

Oordeel

Dat de boot uiteindelijk is verwijderd, was volgens de rechtbank terecht. Maar de manier waarop had ook anders gekund, oordeelt de rechter. Zo is er bij de last onder dwangsom van ruim 29.000 euro onvoldoende rekening gehouden met de financiële en mentale problemen van de broers.

Ook zegt de rechter dat de gemeente niet goed heeft nagedacht over de gevolgen voor de woonsituatie van de broers, die sindsdien dus in hun auto wonen. Inmiddels hebben de broers via de Wmo een nieuwe woning toegewezen gekregen, maar omdat de woning nog niet is ingericht slapen ze nog steeds in hun auto.

Door de uitspraak van de rechter hoeven de broers de proceskosten en de last onder dwangsom niet meer te betalen.