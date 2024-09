'Datawarmte' voor gebouwen in Arenapoort gaat niet door: niet rendabel genoeg

De restwarmte van een datacenter gebruiken om in zo'n 10.000 woningen te kunnen stoken. Het was een plan van de gemeente voor nieuwbouw in de wijken Arenapoort en Amstel III in Zuidoost. Maar dat gaat uiteindelijk toch niet lukken. Het bedrijf dat de 'datawarmte' moest gaan leveren vindt het te onrendabel en zegt daardoor geen 'aantrekkelijke tarieven' te kunnen aanbieden.

In Amstel III - dat tussen de A2, het spoor, het UMC en de Arenapoort ligt - staan al meer dan tien datacenters en er wordt er ook nog eentje ontwikkeld. De warmte die de centra nu uitstoten, wat een temperatuur van rond de 30 graden Celsius heeft, wordt nu verspild. De gemeente zag een kans om de wijk, waar de komende jaren een bedrijventerrein in een woonwijk moet worden omgetoverd, te voorzien van een duurzame vorm van verwarming en verkoeling. Een aanbesteding die vorig jaar werd gehouden werd gewonnen door de leverancier Eteck. Maar nadat het bedrijf het afgelopen jaar de situatie heeft onderzocht, zijn ze tot de conclusie gekomen dat het niet rendabel genoeg is om de warmte te leveren. Het bedrijf is van mening dat de uitkoppelingskosten van de warmte te hoog zullen zijn om bewoners een 'aantrekkelijk tarief' te kunnen aanbieden. De samenwerking tussen de gemeente en het bedrijf is daarom beëindigd. Geen nieuwe partij Verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat de gemeente niet in zee gaat met de partij die een zogenoemde wachtkamerovereenkomst heeft getekend. Volgens de wethouder loopt de ontwikkelplanning van een aantal gebouwen, zoals de wijk die uit de grond moet worden gestapt naast de Johan Cruijff Arena, zo ver voorruit dat zij niet meer zouden willen wachten op een nieuw onderzoek voor de haalbaarheid van de 'datawarmte' en zich daardoor niet zouden aansluiten op het datawarmtenet. De gemeente is van mening dat een ander bedrijf het dan ook niet rond zal krijgen.

Van Dantzig noemt het 'jammer' dat het niet gelukt is om de gebouwen te voorzien van de datawarmte, maar laat weten dat de gebouwen wel kunnen worden aangesloten op het stadswarmtenet van Vattenfall. Het gebruik van de restwarmte van de centra in dit gebied komt voor nu niet meer voor in de plannen. Mocht Vattenfall later de datawarmte willen gebruiken voor het stadswarmtenet, dan kan daar weer opnieuw naar worden gekeken. Geen gelukkige huwelijken De samenwerkingen tussen de gemeente en de leveranciers van duurzame warmte lopen de laatste tijden op z'n zachtst gezegd niet soepel. Zo liet energieleverancier Eneco eind juni al weten toch niet te gaan zorgen voor een warmte- en koudevoorziening in een deel van Oost en stopt Vattenfall volledig met het aanleggen van warmtenetten in bestaande wijken. Beide bedrijven gaven net als Eteck aan dat het te duur was en daardoor niet rendabel. Duurzaamheidswethouder Dirk de Jager noemde de besluiten 'zeer teleurstellend'. Volgens hem staat Amsterdam daardoor voor een flinke opgave om het doel van een aardgasvrije stad in 2040 alsnog te halen. De gemeente hoopt op meer financiering vanuit het Rijk en kijkt naar mogelijkheden om een gemeentelijk warmtebedrijf op te zetten om de aardgasvrije plannen te redden. Wat de volgende stap wordt, moet tegen het eind van het jaar bekend worden wanneer de wethouder met nieuwe plannen komt. AT5 nam naar aanleiding van plannen van de wethouder een kijkje in het hoge noorden bij de gemeente Groningen, die al tien jaar een eigen warmtebedrijf hebben. Zij gebruiken onder andere datawarmte:

