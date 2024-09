Advertentie Stad nl 120 jaar café 't Sluisje: "De enige leuke bruine kroeg in Noord"

Café 't Sluisje aan de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord bestaat 120 jaar. En dat wordt twee dagen lang gevierd. Gisteren was er een uitgebreide buurtmaaltijd en vanmiddag was er muziek en konden er Oudhollandse spelletjes worden gespeeld. "Er is denk ik geen leukere plek dan de Sluis op de Nieuwendammerdijk."

Het personeel loopt in de klederdracht van 120 jaar geleden. Zo ook uitbater Maaike van Zomeren. "Het is niet mijn dagelijkse kloffie, maar voor vandaag is het helemaal goed", lacht ze. Want oude tijden herleven weer even op de Nieuwendammerdijk. Het café in het zestiende-eeuwse pand werd in 1904 geopend door Gerrit de Ruijter en is ruim honderd jaar door de familie gerund. In 2017 hebben buurtbewoners het café gekocht, en daarmee van de ondergang gered. "Als dit was verdwenen zou dat vreselijk zijn geweest zijn", vertelt een buurtbewoner die op het feestje is afgekomen. "Dat zou echt heel erg zijn. Ik denk dat iedereen een warm plekje heeft voor 't Sluisje."

Sluisschutten bij café 't Sluisje - AT5

Vanmiddag en vanavond kunnen er Oudhollandse spelletjes worden gespeeld en er is livemuziek. Bij de Nieuwendammersluis naast het café nemen teams het tegen elkaar op tijdens de 'Nieuwendamsche Kampioenschappen Sluisschutten'. Dat is iets met een bootje, een sluisdeur en een bel. Gisteren regende het vooral op de Nieuwendammerdijk, maar tijdens het feestje vandaag schijnt er zowaar een zonnetje. Achter de bar in de feesttent staat Wilma. Zij is een van de oud-werknemers die voor de gelegenheid weer wat biertjes komen tappen. "Ik werkte hier in 2017 en 2018. Het is een unieke plek in Amsterdam. Het is nog een heel authentiek stukje Amsterdam. Als het mooi weer is dan is het net alsof je in Zuid-Frankrijk zit. Aan het water, met de bootjes en de gezelligheid. Er is denk ik geen leukere plek dan de Sluis op de Nieuwendammerdijk."