Verkeer in Zuid muurvast door werkzaamheden knooppunt De Nieuwe Meer

Het verkeer in de straten van Zuid staat voor een groot gedeelte volledig vast. De A10 in de richting van Schiphol en de A10 West zijn afgesloten vanwege de werkzaamheden aan het knooppunt De Nieuwe Meer. Het verkeer moet daardoor door Zuid, waar de files behoorlijk oplopen.

Om überhaupt van de ring af te komen en de stad in te rijden doe je er vanaf de Zuidas een kleine 20 minuten over op het moment. Wie daarna richting de A10 West wil en door de stad heen moet, komt file na file tegen. Zo staat er, rond 17.30 uur, een file van 10 minuten tot aan het Olympisch Stadion en een file van een kwartier vanaf die plek weer naar de Overtoom.

Volgens omwonenden staat het overal vast. Een tipgever die aan de Koninginneweg woont, laat weten dat de file voor de deur al zeker twee uur duurt, maar dat hetzelfde geldt voor de omliggende straten. Een andere tipgever, die op de hoek van het Stadionplein woont, vertelt dat het kruispunt een gigantische chaos is door al het verkeer dat er langs wil.

Afsluiting

De binnenring is tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer afgesloten door de werkzaamheden. Er wordt gewerkt aan het knooppunt De Nieuwe Meer, zo moeten er extra rijstroken komen en een nieuw viaduct. Het is de vierde keer dat het weggedeelte een volledig weekend is afgesloten, maar in de laatste drie maanden van het jaar gaat dat nog vier keer voorkomen.