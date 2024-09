Tiener pleegt overval en bedreigt werknemer van zaak aan Van der Pekstraat

Een tiener heeft aan het begin van de avond een winkel aan de Van der Pekstraat in Noord overvallen met een mes. De jongen heeft daarbij ook de werknemer van de zaak bedreigd en is daarna gevlucht. De politie doet onderzoek in de omgeving.

De jongen kwam rond 18.00 uur de winkel binnen en bedreigde de medewerker. Of hij er daarna vandoor is gegaan met buit, is nog niet duidelijk. Hij zou daarna mogelijk in de richting van het Mosplein zijn gevlucht. In de omgeving wordt er naar de jongen gezocht. Het zou gaan om iemand van rond de zestien van zo ongeveer 1.65 meter lang.

De politie doet nog onderzoek bij de zaak. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden gevraagd om zich te melden.