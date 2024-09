'Loodgieter' drie jaar de cel in voor bestelen van hoogbejaarden met babbeltruc

Een 40-jarige man moet drie jaar de cel in voor het bestelen van veelal hoogbejaarden. Met een verhaal over een lekkage kwam hij meermalen een woning in Amsterdam binnen waarna hij waardevolle en dierbare spullen van zijn slachtoffers stal.

De man was actief van februari 2022 tot februari 2024 en kwam veelal binnen met een babbeltruc. De man deed zich voor als loodgieter of monteur die in de woning de kranen en leidingen moest controleren, vaak in verband met een lekkage bij de buren.

Eenmaal binnen kregen de slachtoffers de opdracht van de man om kranen in hun woning open en dicht te draaien. Terwijl zij hiermee bezig waren, liep de man door het huis en nam hij met name gouden sieraden van hen weg. Van in totaal acht slachtoffers is bewezen dat de man eigendommen uit hun woningen meenam. Naast sieraden gaat het om horloges, geldbedragen en een laptop. Ook nam hij geldbedragen op met de pinpassen van twee slachtoffers.