Advertentie Stad nl Mister Ajax bij heropening 'zijn' Cruyff Court in Indische Buurt: "Doe ik voor mijn gabber"

Na anderhalf jaar wachten was het voor de kinderen uit de buurt vandaag eindelijk zo ver, het Cruyff Court op het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt werd na een flinke opknapbeurt weer geopend. Het voetbalveldje op het plein is vernoemd naar Sjaak Swart, en mister Ajax kwam zelf langs voor de opening. "Dat doe ik voor mijn gabber en ik ben er trots op."

Pedro Sarican

In 2019 stond Swart hier ook al eerder voor de opening, maar het plein was later toe aan een opknapbeurt, dat duurde dus anderhalf jaar. Swart is er blij mee dat de kinderen weer kunnen voetballen. "Dit hebben wij nooit gehad. Wij moesten op straat voetballen en als er een auto kwam moesten wij vragen of ze verderop wilden gaan staan''.

Pedro Sarican

Het evenement is opgezet door de Heroes of the Cruyff Courts, jongeren die als rolmodel dienen in hun buurt en al langere tijd actief zijn op Cruyff Courts. Diverse organisaties waren betrokken waaronder de Cruyff Foundation, gemeente Amsterdam en SK Coaching. "Je ziet dat het de wijk verbindt, kleine kindjes die aan het spelen zijn in de zandbakken en klimrekken, bij de zeecontainer zie je ouderen een potje dammen en natuurlijk het voetbalveld waar de jeugd sport", aldus Femke Akerboom van Cruyff Foundation. Wereldwijd zijn er zo'n 300 Cruyff Courts.