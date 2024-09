Lift metrostation Bijlmer Arena opnieuw wekenlang kapot: "Altijd dezelfde smoes''

De lift van metrostation Bijlmer Arena is opnieuw weer wekenlang buiten gebruik. En dat terwijl de lift begin dit jaar ook al maanden stuk was. Tot grote ergernis van sommige reizigers: "Ze komen altijd aan met dezelfde smoes, het zijn altijd zeldzame onderdelen die uit het buitenland komen."

Hij begrijpt maar niet waarom het altijd zó lang moet duren voordat de lift wordt gerepareerd. De vorige keer duurde het maar liefst twee maanden: "Er moet eindelijk een einde komen aan de desinteresse die ik bespeur bij het GVB."

Doorreizen ander station

Intussen adviseert het GVB aan reizigers die afhankelijk zijn van de lift om door te reizen naar een ander station. "We vinden het hartstikke vervelend", reageert het vervoersbedrijf. "Een storing aan de liftdeuren is het probleem. We hopen morgen met behulp van een expert het probleem te verhelpen."