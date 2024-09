Roulerend Ajax wint in Waalwijk van hekkensluiter RKC

Ajax heeft vanmiddag in Waalwijk gewonnen met 0-2 van RKC. Heel enerverend was de wedstrijd niet, maar de drie punten gaan uiteindelijk mee naar Amsterdam.

Francesco Farioli besloot om vier wijzigingen door te voeren in zijn basis tegen RKC Waalwijk. Davy Klaassen, Branco van den Boomen, Christian Rasmussen en Jaydon Banel verschenen aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Mika Godts. Anton Gaaei en Wout Weghorst ontbreken met een blessure.

Ajax is de betere ploeg

Onder toeziend oog van 650 had Ajax in de eerste helft de meeste kansen, maar scoren lukte de Amsterdammers niet. Ajax is duidelijk de betere ploeg, maar mist de finesse om het ook echt af te maken. Brobbey werd veel gezocht en houdt van de bal goed groot. Alleen zijn teamgenoten die onder hem moeten komen, weten weinig met de bal te doen.

Uiteindelijk weet Ajax in de 77ste minuut te scoren. Bertrand Traoré is de maker van het doelpunt. Hij schiet een kiezelharde raak, nadat een schot van Davy Klaassen op de paal is bedacht. In de tweede helft zag Ajax nog geen oude bekende op het veld: Mohamed Ihattaren, maar hij kon Ajax geen pijn doen. In de laatste minuten van de wedstrijd pikt Mika Godts zijn goaltje ook mee tegen RKC en helpt Ajax daarmee aan de eerste uitzege van het seizoen.