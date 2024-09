Farioli legt de vele wijzigingen in de basis uit

Ajax heeft vanmiddag in Waalwijk gewonnen met 0-2 van RKC. Maar heel soepel ging het niet. Toch blijft trainer Francesco Farioli achter zijn keuze staan om vier wijzigingen door te voeren in zijn basis.

Francesco Farioli heeft wegens preventieve redenen wijzigingen doorgevoerd in de basis. Dat verklaart de trainer na afloop. Volgens Farioli ligt uitputting op mentaal en fysiek vlak op de loer als de minuten niet goed onder de spelers verdeeld worden. Mede daarom zaten spelers als Jordan Henderson, Mika Godts en Bertrand Traoré op de bank. "Op dit moment is het heel belangrijk voor ons dat we fit zijn."