Damsko aflevering 49: Groene vingers & betwist gebied

Mensen die de buurt vrolijk maken, het leven op straat en de annexatie van een betwist gebied. De term ‘echte mensen’ is nooit meer van toepassing geweest op Damsko dan deze week. Of ze nu zorgen voor schwung in de straat, door schade en schande wijs zijn geworden of er simpelweg geen doekjes om winden.

In de rubriek de spot staat deze keer Danny van Rheenen uit de Maasstraat. Hij versiert zijn boomtuintje voor zijn deur op een wel heel bijzondere manier. Hij timmert, en plakt allerlei prullaria in het tuintje, wat hem wel veel bekijks oplevert. Ook zijn woonkamer is een kunstwerk op zich, Danny’s hele plafond is volgeplakt met allerlei spulletjes.

In de serie ‘Snorder’ pikt Damsko elke week Amsterdammers op die van A naar B moeten, in ruil voor een goed gesprek. In deze laatste aflevering van Snorder ontmoeten we Manuela die bij de daklozenkrant werkt. Manuela vertelt in de auto over haar tijd als dakloze. Over het zoeken naar slaapplekken in de opvang, en ook het slapen op straat.