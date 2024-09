Ziekenhuizen turven week lang aantal ongelukken in de stad met fatbikes

Ziekenhuizen gaan een week lang tellen hoe vaak ongelukken met fatbikes voorkomen. Artsen maken zich zorgen over het toenemend aantal jongeren dat op de spoedeisende hulp belandt na een ongeluk met een fatbike, maar exacte cijfers ontbreken. De turfweek, een initiatief van kenniscentrum VeiligheidNL, moet daar verandering in brengen.

De Amsterdamse ziekenhuizen met een spoedeisende hulp, het BovenIJ, OLVG en beide locaties van het Amsterdam UMC, doen mee met de turfweek, bevestigt VeiligheidNL.

De ziekenhuizen hebben een vragenlijst gekregen die artsen invullen. Er wordt gevraagd of het slachtoffer op een gewone fiets, e-bike of fatbike zat. Ook wordt gevraagd wat de leeftijd van het slachtoffer is en of de bestuurder een helm op had.

De cijfers worden opgestuurd naar VeiligheidNL, waar analisten ze onderzoeken. Zo moet een nog duidelijker beeld ontstaan over het aantal ongelukken en de ernst ervan. In totaal doen 79 van de 82 ziekenhuizen met een spoedeisende hulp mee.

Ernstig letsel

Fatbikes mogen maximaal 25 kilometer per uur maar zijn eenvoudig op te voeren zodat ze wel 50 kilometer per uur gaan. Het voertuig is met name populair onder jongeren en zijn regelmatig betrokken bij ongelukken.

Het aantal incidenten met fatbikes steeg dit jaar tot ongekende hoogte. In het eerste halfjaar van 2024 zijn er al net zoveel ongelukken geweest met fatbikes als in heel het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL. In 2023 werden er nog 75 ongevallen geregistreerd bij spoedeisende hulpen. In het eerste half jaar van 2024 zijn dit er al 140. Het gaat hierbij om landelijke cijfers.

Deze cijfers zijn gebaseerd op een kleiner aantal spoedeisende hulpen en zijn indicatief. De huidige turfweek moet dus een vollediger beeld geven.

Zwaar letsel

Jonge slachtoffers van fietsongelukken waren er altijd al, zegt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie tegen de NOS. Maar de verwondingen van slachtoffers die op een fatbike reden, zijn heftiger, zegt de vereniging.

"Wij maken ons zorgen om de ernst van letsels die we voorheen amper zagen op deze leeftijd, zoals hersenletsel, botbreuken, gescheurde kruisbanden of een gescheurde milt", aldus voorzitter Jochem Hoogendoorn.

Discussie

De Tweede Kamer stemde over een voorstel om een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor fatbikes in te voeren. Minister Madlener (PVV) van Infrastructuur heeft herhaaldelijk aangegeven dat het lastig is om fatbikes te onderscheiden van andere elektrische fietsen bij het opstellen van regels.

VeiligheidNL is het met het standpunt van de minister eens en pleit om een leeftijdsgrens in te stellen voor alle e-bikes.