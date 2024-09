Advertentie Omarmprijs nl De Groene Kans, Black Men Talk en STOC genomineerd voor de Omarmprijs 2024

Initiatieven die kansenongelijkheid en armoede bestrijden, maken kans op de Omarmprijs. De winnaars worden op 17 oktober voor de 10de keer bekendgemaakt in Podium Mozaïek. Er zijn prijzen in drie categorieën. Vandaag presenteren we de genomineerden in de categorie: ‘Iedereen doet mee’.

Wanneer Jiyanda vanuit Turkije voor de liefde naar Amsterdam komt, spreekt ze geen woord Nederlands en raakt daardoor in een sociaal isolement. ''Taal is alles, dat maakt ons mens. In mijn eigen land was ik een sociaal mens, ik had zoveel vrienden en vriendinnen en hier was het in het begin echt lastig voor mij, ik was soms echt eenzaam.'' STOC Toen kwam Jiyanda bij STOC terecht. STOC geeft onder leiding van Naime Yildirim inburgeringscursussen, Nederlandse taalles en stimuleert ontmoetingen tussen vrouwen en ouderen in de buurt. Hier leerde Jiyanda Nederlands, kreeg ze weer een sociaal netwerk en geeft ze inmiddels zelf Turkse les aan kinderen.

Quote ''Hier was het in het begin echt lastig voor mij, ik was soms echt eenzaam.'' Jiyanda de Waal, deelnemer STOC

Black Men Talk - AT5

Black Men Talk "Ik ging door een hele moeilijke periode en mijn broer kwam naar me toe in mijn kamer en zei dat het nu tijd werd om te praten." Stichting Black Men Talk heeft een praatgroep opgericht voor zwarte mannen en ondersteunt hen bij het delen van verhalen en het uiten van emoties. ''Ik denk dat in de zwarte gemeenschap vooral bij mannen toch wel een stigma heerst waar mannen niet praten over hun emoties'', legt Denzel Rudge van Black Men Talk uit. ''Ik heb m'n vader bijvoorbeeld nog nooit zien huilen, ik dacht dat dat gewoon normaal was.''

Quote ''Ik denk dat in de zwarte gemeenschap vooral bij mannen een stigma heerst waar mannen niet praten over hun emoties'' Denzel Rudge, Black Men Talk

Ingrid met fruit van De Groene Kans - AT5

De Groene Kans De Groene Kans is opgericht door Kim Oomen en Maaike van der Linden. Ze willen voedselverspilling tegengaan en doen dat met wekelijkse markten waar groente, fruit en brood wordt verdeeld. Daarnaast is het een plek waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en waar vriendschappen kunnen ontstaan. Ingrid is een regelmatige bezoeker van de markt in Nieuw-West. Haar nieuwsgierigheid werd gewekt tijdens haar vrijwilligerswerk voor de naastgelegen kerk. ''Toen zeiden ze, je mag ook een nummertje komen trekken. Toen zagen we wat een prachtig groente en fruit er was en toen dacht ik, nou daar ga ik gewoon vaker naartoe, dat scheelt weer.''

Bekendmaking winnaars De Omarmprijs wordt dit jaar voor de 10de keer uitgereikt. Op 17 oktober is de prijsuitreiking in Podium Mozaïek. Juryleden en Amsterdammers die armoede bestrijden of zelf met armoede te maken hebben gehad, krijgen het woord in inspirerende interviews. Ook is er een muzikaal programma en worden natuurlijk de winnaars bekendgemaakt Dit alles is te volgen op AT5 en via AT5.nl.