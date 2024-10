Advertentie Amsterdam Informeert nl Zero Waste Week: "Voor boodschappen zonder plastic ga je naar de markt"

Van 13 t/m 19 oktober is het Zero Waste Week. Amsterdammers kunnen tijdens die week deelnemen aan meer dan tachtig activiteiten, om informatie te krijgen over afval- en verspillingsvrij leven. Arisa Nieuwenhuis organiseert de Zero Waste Wandeltour. In Amsterdam Informeert wandelen we met haar mee.

AT5

Om meer bewustwording te creëren organiseert Nieuwenhuis wandelingen langs plekken waar je duurzaam boodschappen kunt doen. En waar kan dat beter dan op de markt. "Verpakkingsvrij boodschappen doen kan heel makkelijk op de markt. Ik laat de mensen zien waar je verpakkingsvrij kan winkelen en hoe." Ze haalt verschillende producten, zoals tomaten, brood en dille, uit haar tas die gekocht kunnen worden op de markt in plaats van in de supermarkt. "Ik heb geen plastic verpakkingen", aldus Nieuwenhuis. Ook neemt Nieuwenhuis ons mee naar het Afvalpaleis. "Hier kun je textiel en elektra laten repareren. Tijdens de wandeltours komen we langs verschillende van dit soort locaties". Voorbijgangers zien wel het belang in van de Zero Waste Week. "Wij zouden er een stuk bewuster mee om moeten gaan. Wij hebben niet echt de urgentie door heb ik het idee," vertelt een scholier. Een andere jongen beaamt dit: "Het is natuurlijk slecht voor de wereld en ik moet er nog wel een tijdje mee doen."

AT5

Quote "Verpakkingsvrij boodschappen doen kan je heel makkelijk op de markt doen" Arisa Nieuwenhuis - gids Zero Waste Wandeltour

Week vol activiteiten Naast de wandeltour worden er tientallen andere activiteiten georganiseerd tijdens de Zero Waste Week. Zo kunnen Amsterdammers tijdens workshops leren hoe ze zelf compost kunnen maken van keukenafval, of hoe ze oude kleding kunnen omtoveren tot iets nieuws en stijlvols. Ook zijn er lezingen over de circulaire economie en over manieren om plastic uit je leven te bannen. "Ook al denk je: ik weet er niet zoveel van af, iedereen is welkom om aan te sluiten", sluit Nieuwenhuis af.