Extra aandacht voor katten en honden zonder baasje tijdens dierendag: "Tweede kans op geluk"

In coronatijd hebben veel Amsterdammers een dier in huis genomen, maar een aantal van deze dieren is inmiddels afgestaan aan het asiel. Noor van Gennep, dierenverzorger bij DOA, ofwel het Amsterdamse dierenasiel, vertelt in Amsterdam Informeert meer over deze situatie. Met dierendag in aantocht worden deze dieren zonder baasje even extra in de spotlights gezet.