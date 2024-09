Gistermiddag won Ajax in Waalwijk met 0-2 van hekkensluiter RKC. Maar zoals wel vaker wijzigde trainer Farioli zijn basiself flink, op vier plekken maar liefst. En dat vinden onze Ajaxwatchers Kale en Kokkie net iets te spannend. "Ik zou zeggen, doe twee wijzigingen, vier is echt te veel", aldus Kokkie. Verder besproken de mannen ook de aankomende wedstrijd van Ajax tegen Slavia Praag in de Europa League.