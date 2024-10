Advertentie Stad nl Misdaadfilm Zwijgrecht moet jongeren behoeden om de criminaliteit in te gaan

De film Zwijgrecht ging maandagavond in première in Tuschinski. Het gaat over hoe jongeren geronseld worden voor drugscriminaliteit, onder andere om cocaïne uit de havens te smokkelen. De film is onderdeel van het Masterplan Zuidoost om jongeren bewust te maken van de risico's. "Het is een groot, maatschappelijk probleem", vertelt projectleider Safoan Mokhtari.

Zwijgrecht' is dus niet alleen een film, het is een project in het kader van Masterplan Zuidoost in samenwerking met de gemeente Rotterdam. "Het is een groot maatschappelijk probleem. In de Antwerpse haven, Rotterdamse haven en helaas ook in het mooie Zuidoost. Met deze film hopen we het probleem iets kleiner te maken", vertelt Mokhtari.

In de film spelen professionele acteurs, maar ook jongens die nog nooit eerder hebben geacteerd. Sommigen van hen hebben situaties uit de film in hun eigen leven meegemaakt. "Het is een heel gevoelig thema. We hebben op een zorgzame manier deze doelgroep benaderd, via vertrouwenspersonen en social media. Zo is er bijvoorbeeld een 'uithalers-whatsappgroep' waar onze auditie in rondging. We hopen dat deze jongeren tijdens het proces ervaren dat er heel veel smaakjes naast de criminele verleiding zijn", aldus Mokhtari. Na de première zal de film worden gebruikt in een educatief programma voor jongeren, ouders en professionals.

