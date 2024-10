Advertentie Stad nl Abonnementhouders parkeergarages Zuidoost eisen geld terug van gemeente

Tientallen abonnementhouders van parkeergarages de Gouden Leeuw en Groenhoven in Zuidoost slepen de gemeente Amsterdam voor de rechter. Zij betalen al jaren vele tientjes per maand voor een parkeerplek terwijl de garages sinds 2019 voor iedereen gratis toegankelijk zijn. De eisers willen nu met terugwerkende kracht gecompenseerd worden.

Leo Hart en Herman Morssink zijn twee van de ongeveer veertig abonnementhouders van parkeergarages de Gouden Leeuw en Groenhoven die geld willen zien van de gemeente Amsterdam. Terwijl zij 40 euro (in 2019) tot 60 euro (nu) per maand betalen voor een plek mag iedereen zonder abonnement gewoon gratis naar binnen. Mensen zonder abonnement moeten wel doorrijden naar het dak, maar dat doet niet iedereen, zegt Morssink. "Er staat een bord bij binnenkomst. Dat als je gratis parkeert je boven op het dak moet staan. Maar ja, wie gaat er bovenop het dak in de regen staan. Mensen willen liever hun auto hier binnen hebben." En dus zetten ze de auto regelmatig op een plek waar een bordje 'gereserveerd' bij staat, bedoelt dus voor de mensen met een abonnement. Parkeerplek gegarandeerd De abonnementhouders betalen voor de garantie op een parkeerplek, maar die garantie is er dus niet per se. Toch blijven ze maar betalen, ook al is dat volgens de gemeente een 'vrije keuze'. Hart: "We betalen deels omdat we een gereserveerde plek willen houden en omdat we - als we niet betalen - niet de zekerheid hebben dat we hier wel kunnen staan. Eigenlijk zitten we hier al jaren in een rechtsongelijke situatie. Dat is heel erg vervelend."

Volgens Morssink - die zijn auto in de Gouden Leeuw heeft staan - begon de ellende dus in 2019. "Toen is de renovatie van de parkeergarage afgerond. Toen zijn zeg maar de hekken die veiligheid boden weggehaald en kon iedereen gratis parkeren. Op het moment dat iedereen naar binnen kan is de veiligheid natuurlijk ook in het geding. We hebben meegemaakt dat auto's werden gestript."

De abonnementhouders vinden het oneerlijk dat zij al jaren betalen voor een parkeerplek in de garage en bezoekers niet. Daarom hebben ze nu de gemeente gedagvaard. De eisers worden juridisch bijgestaan door Carlo Liefting. "Wij willen dat ze met behoud van rechten (een vaste parkeerplek, red.) voor niets mogen parkeren en dat ze terugkrijgen wat ze ten onrechte hebben betaald de afgelopen jaren. We hebben die wens neergelegd bij de gemeente, maar de gemeente houdt gewoon de deur dicht. Dus toen hadden we geen andere keuze dan naar de kantonrechter te gaan."

In maart schrijft de teamleider van directie Parkeren van de gemeente Amsterdam aan Hart, Morssink en Liefting: 'U vraagt een compensatie voor het abonnementsgeld dat door de abonnementhouders is betaald. Wij zien hier geen reden toe, aangezien u vrij bent in de keuze voor een abonnement. U kunt zelf een afweging maken of de voorwaarden die gelden ook passen bij het tarief dat u betaalt of dat u een andere keuze maakt, bijvoorbeeld parkeren zonder abonnement in de Gouden Leeuw-garage'

Hart: "Wij zijn al jaren aan het strijden om onze garage leefbaar te krijgen. Het is niet alleen zo dat we hier schijnbaar voor niets betalen, maar er is ook sprake van vervuiling. Met sloopauto's bijvoorbeeld. Het is een halve werkplaats geworden."

Reactie gemeente Amsterdam: 'Vanwege de lopende procedure kunnen we geen uitspraken doen over deze zaak. De parkeergarages zijn inmiddels bijna 50 jaar oud, maar er is kort geleden nog groot onderhoud uitgevoerd, er is beveiliging aanwezig, er wordt regelmatig schoongemaakt en dagelijks komen beheerders langs. Vanaf 7 oktober 2024 wordt op deze plek betaald parkeren ingevoerd. Bewoners kunnen dan kiezen voor een parkeervergunning waarmee ze zowel op straat als in de garage kunnen parkeren, en/of een abonnement nemen voor een gegarandeerde plek in de garage. De bewoners zijn hier al over geïnformeerd'

In maart kregen de abonnementhouders nog te horen dat eind dit jaar ook de bezoekers weer moeten gaan betalen voor parkeergarages de Gouden Leeuw en Groenhoven. Nu zegt de gemeente Amsterdam dus dat betaald parkeren al vanaf 7 oktober wordt ingevoerd voor niet-abonnementhouders. Dat neemt niet weg dat Hart, Morssink en tientallen anderen nog steeds gecompenseerd willen worden voor de afgelopen jaren. Gemeente en eisers verschijnen komende vrijdag, 4 oktober, voor de kantonrechter. Hart: "Ik zie het met heel veel vertrouwen tegemoet. Ik denk dat wij van alle kanten in het gelijk worden gesteld."