Vrijwilligers afgebrande buurtboerderij kunnen nog twee jaar niet aan het werk

Buurtboerderij Ons Genoegen in West kan pas in 2026 weer open. Pas dan zijn de herstelwerkzaamheden klaar en kunnen de vrijwilligers van de Regenbooggroep er weer aan het werk. In de tussentijd kunnen de 35 vrijwilligers hoogstwaarschijnlijk binnenkort wel ergens anders aan de slag: "Ik mis de boerderij elke dag."

De boerderij is al vijftien jaar een buurtcafé en een sociale werkplek in West. Voor vrijwilliger Manuella van Schoonhoven voelt alles op deze plek als familie. Ze mist vooral de sociale contacten en de gezelligheid, maar ook de structuur. "Kijk, je staat 's ochtends op. Je gaat douchen, eten en hier naartoe. Dat valt weg. Nu word ik wakker en denk ik: ik hoef niet te douchen want ik ga nergens heen."

De brand ontstond halverwege augustus op de zolder van het pand nadat daar een luchtpomp vlam vatte. Volgens coördinator Bart Blaauw is het pand 'total loss'. "Door de brand is de bovenverdieping vernield en daardoor de verdieping daaronder ook. Doordat er zes uur geblust is, moest alle apparatuur er ook uit", vertelt hij. Toch blijft Blaauw ook positief. De kans groot dat de tientallen vrijwilligers de komende twee jaar op een tijdelijke plek terechtkunnen. "De boerderij is belangrijk, maar misschien is het nog wel belangrijker dat iedereen samen is."

