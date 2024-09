Twee verdachten spoorloos na overval op winkel in centrum

De politie zoekt twee mannen die worden verdacht van een overval bij een winkel aan de Haarlemmerstraat in het centrum. Via burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar de mannen.

De ene verdachte is een man van rond de 25 jaar, heeft een lichtgetinte huidskleur en heeft een normaal postuur en is ongeveer 1 meter 65. Hij heeft kort zwart haar en draagt een donkerblauwe jas, een spijkerbroek en sportschoenen.

De tweede man heeft ongeveer dezelfde leeftijd en heeft een donkere huidskleur. Hij is iets langer, zo rond de 1 meter 80, en heeft een dun postuur. Hij heeft half lang zwart krullend haar, heeft een grote bril op en heeft een spitse neus. Hij droeg een blauw-witte pet en had een blauw-witte sportjas mee. Hij droeg een grijs/blauwe spijkerbroek en had sportschoenen aan.