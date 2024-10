Geen bivakmuts en blokkades: merendeel AT5-panel wil strengere maatregelen bij demo's

Het verbieden van het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het roepen van bepaalde leuzen en het blokkeren of bezetten van wegen en gebouwen tijdens demonstraties; een meerderheid van het AT5-panel wil meer maatregelen rond demonstraties. Toch gaf ruim een derde ook aan dat het demonstratierecht onder druk staat, zo blijkt uit een onderzoek waar zo'n 1800 Amsterdammers aan meededen.

Marsen door de stad, duizenden demonstranten op een plek of het blokkeren van wegen: het komt jaarlijks meerdere keren voor in de stad. Het aantal demonstraties in Amsterdam neemt de afgelopen jaren explosief toe. Zo waren er vorig jaar nog zo'n 1600 aangemelde acties, maar staat de teller nu al op ruim 2200. Sinds 2018 is het aantal demonstraties zelf verdubbeld. Gemiddeld acht per dag Niet alle honderden demonstraties die de stad jaarlijks telt zijn zo groot als de protesten rond de UvA of de blokkades bij de A10, de meeste zijn juist kleinschalig. Toch geven heel wat panelleden aan overlast te ervaren van de gemiddeld acht demonstraties per dag in de stad dit jaar. "Alles is toegestaan en alles moet ervoor wijken", reageert een panellid. "Er wordt te weinig rekening gehouden met omwonenden en ondernemers uit de buurt waar een demonstratie is", aldus een ander. Meer dan de helft van de panelleden geeft dan ook aan dat zij vinden dat er te veel demonstraties in de stad zijn. "Het gaat elke dag maar door en door. Het mag wel een beetje minder." Toch zijn er ook heel wat panelleden die juist van mening zijn dat Amsterdam de geschikte stad is om te demonstreren en dat het altijd moet kunnen. "Het is een grondrecht, eentje die zeker hoort bij zo'n vrije stad als Amsterdam."

Een actie waarbij Extinction Rebellion de doorgang van het Rijksmuseum blokkeerde - Extinction Rebellion

Over hoe Amsterdam de vele demonstraties faciliteert, is het panel behoorlijk over verdeeld. 26 procent vindt dat de stad het goed regelt, 32 procent dat het oké wordt gedaan en 30 procent noemt het juist weer slecht. Begrip voor marsen, niet voor blokkades Waar de panelleden het over het algemeen wel eens over zijn, is hoe zij kijken naar een aantal grotere demonstraties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De panelleden kunnen wel begrip opbrengen voor de klimaatmars op de Zuidas of de marsen voor de rechten voor de LHBTI+-gemeenschap door de stad. "Protesten die gewoon ordelijk verlopen heb ik persoonlijk geen problemen mee, zij hebben een punt en dit kan voldoende gemaakt worden. De rest van de demonstraties geven gewoon heel veel overlast en lopen vaak uit op vernielingen en een hoge politie-inzet.", aldus een panellid. Het is een mening die veel terugkomt bij de panelleden: de demonstraties van Extinction Rebellion of bij de pro-Palestina acties bij de UvA lopen te vaak uit de hand. Respectievelijk gaven 66 en 70 procent van de leden dan ook aan het niet eens te zijn met dit soort demonstraties. "Wegen en gebouwen blokkeren of barricaderen gaat te ver, dit treft onnodig de inwoners van de stad."

Een van de barricades tijdens de bezetting van het Binnengasthuisterrein - Tamara Velzel

De blokkades van wegen en de bezettingen van gebouwen bij dit soort acties gaat voor ruim twee derde van de panelleden te ver. Zij zijn van mening dat je het niet kan doen om acties kracht bij te zetten. "Je punt maken is prima, maar je moet geen anderen belemmeren of in gevaar brengen." Maar er klinkt ook begrip voor de acties. "Burgerlijke ongehoorzaamheid is soms nodig om aandacht te krijgen en je boodschap over het voetlicht te brengen. Maar altijd vreedzaam, geen geweld en vernieling." Over vernielingen is het panel het over het algemeen eens: "Blijf met je poten van andermans spullen af", zo klinkt een reactie. Sjalen en bivakmutsen Vernielingen of rellen zijn dan ook een doorn in het oog voor veel panelleden bij een aantal demonstraties van afgelopen jaar. "Dat er wordt gedemonstreerd is een groot goed en iets dat beschermd moet worden. Maar het gaat relschoppers niet om de boodschap, maar om het rellen zelf. Dat betekent veel frustratie en kosten voor de samenleving", zo reageert een panellid. Het nieuwe kabinet heeft in de regeerplannen die onlangs zijn gepresenteerd opgenomen dat 'relschoppers hard aangepakt zullen worden'. Hoe dat precies in z'n werk moet gaan is nog niet duidelijk, maar 64 procent van het AT5-panel is het er wel mee eens dat die groep harder moet worden aangepakt. Over het algemeen is het een merendeel van het panel het eens dat er meer maatregelen zouden moeten komen. Vooral een eventueel verbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals een bivakmuts of een sjaal die je over je mond trekt, ziet het panel zitten. Maar liefst driekwart gaf aan voorstander te zijn van het idee.

Quote "Het gaat om mensen die helemaal niet willen demonstreren, maar die de boel willen saboteren" JA21-Kamerlid Joost Eerdmans over gezichtsbedekkende kleding

De driehoek (burgemeester, justitie en politie) kan nu al per demonstratie aangeven of het gebruik van dit soort kleding niet toegestaan is. Zo deed de driehoek dat eerder dit jaar tijdens de pro-Palestina-mars door de stad. Toen werd gezichtsbedekkende kleding verboden om de orde te bewaren, religieuze kleding mocht wel. Toch ziet een meerderheid van de Tweede Kamer het verbod wel zitten. Volgens JA21-Kamerlid Joost Eerdmans gaat het om mensen die alleen maar de 'boel willen saboteren' en is voor hem geen reden om onherkenbaar te willen zijn tijdens een demonstratie. Burgemeester Halsema heeft al laten weten niets te voelen voor het verbod. Het zou volgens haar alleen maar tot 'meer en overbodig werk' voor agenten leiden, zo liet ze aan De Telegraaf weten. Geluiden uit Den Haag Waar de panelleden ook voorstander zijn van een verbod op bepaalde leuzen (63 procent), een verbod op het verbranden van heilige boeken (51 procent) en het harder aanpakken van het blokkeren van wegen of het opzetten van een kampement (respectievelijk 63 en 52 procent). Halsema is van mening dat de geluiden uit de Kamer om het demonstratierecht te begrenzen een 'slecht signaal' is. "Juist in een periode waarin de samenleving onrustig is en er diepe en grote meningsverschillen zijn en er verdeeldheid is, heb je het ventiel van demonstraties nodig", reageerde de burgemeester bij het AT5-programma Het gesprek met de Burgemeester.

Het kampement op het Roeterseiland - AT5 / Luuk Koenen

Want naast de oproep vanuit de Kamer om gezichtsbedekkende kleding te verbieden, lijkt de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid David van Weel (VVD) nog meer plannen te hebben voor het demonstratierecht. In het regeerprogramma staat opgenomen dat er 'scherper onderscheid gaat worden gemaakt tussen (vreedzaam) demonstreren en orde verstorende acties' en dat er wordt gekeken naar een 'optimale mix van maatregelen' waardoor het faciliteren van een demonstratie beter kan verlopen, maar waardoor er ook ferm kan worden opgetreden. Onder druk Maar niet iedereen in het panel is het eens met het invoeren van maatregelen. "Gezichtsbedekkende kleding dient vaak de veiligheid van demonstranten in een maatschappij waarin de publieke discussie verhard. De politie kan altijd om een ID vragen", reageert een panellid. Ook een ander vindt het verbieden van dingen te ver gaan. "Het is goed dat demonstranten soms iets verder kunnen gaan om aandacht te vragen, net zoals het goed is dat burgemeesters al maatregelen kunnen opleggen. Daar moeten we zuinig op zijn." Een derde van de panelleden geeft dan ook aan dat zij denken dat het demonstratierecht in het land op het moment onder druk staat. "Demonstratierecht moet absoluut niet naar willekeur van politieke partijen worden ingeperkt. Het kabinet moet niet op de stoel van een rechter gaan zitten. Het gevaar bestaat dat demonstraties die tegen het kabinetsbeleid ingaan negatief worden beoordeeld en dat zou totaal tegen de grondwettelijke rechten ingaan die we in Nederland hebben." Vrijdag gaat burgemeester Femke Halsema, die weer terug is van vakantie, in gesprek met AT5 onder andere over het demonstratierecht.

