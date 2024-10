Advertentie Stad nl TikTokker Anna maakt voor de lol de meest gore studentenhuizen schoon

Ei op de muur, meel op de bank en muizenkeutels op de grond. In studentenhuizen kun je het zo gek niet bedenken of het ligt er. Voor de 23-jarige Anna Dobber zijn deze omstandigheden geen probleem. Sterker nog, ze doet een oproep op TikTok: "Woon jij in Amsterdam en woon jij in een krot of iets wat er op lijkt, en heb je hulp nodig? Ik kom je gratis helpen."

Voor Anna is schoonmaken een uit de hand gelopen hobby. Vandaag is ze daarom naar een dispuutshuis gekomen, waar regelmatig flink gefeest wordt door een groep van maar liefst veertig jongens. "Ik kreeg een berichtje, waarbij werd verteld dat hun schoonmaker niet meer wilde komen. Toen dacht ik, hier ben ik echt nodig." Met haar zelf meegebrachte schoonmaakspullen gaat ze aan de slag. Ze begint met het wegschuiven van de bank, met een beetje hulp van de jongens uit het dispuut. Zelf zijn ze geen fan van schoonmaken, vertelt een van hen: "Omdat het een dispuutshuis is, zijn er vaak geen mensen bereid om het op te ruimen. Het is heel fijn als er iemand is die hier een passie voor heeft en dat dan wel wil doen."

Met het schoonmaken heeft Anna wel een grens. "Kots, poep en uitwerpselen, daar kom ik niet aan. Dit doe ik vooral niet voor mijn eigen gezondheid." Anna deelt veel op social media, maar de ergste dingen die ze tegenkomt zet ze niet op camera. Het doel is niet om mensen te onthullen. "Soms kom ik wel gebruikte condooms en lege drugszakjes tegen op hele aparte plekken. Dan denk ik wel even: wat gebeurt hier?"

Quote "Mensen zijn ontzettend dankbaar en ik kom zelf overal en nergens." Anna, Tiktokker

Veel mensen vragen haar waarom ze het gratis doet. Dan legt ze uit dat het schoonmaken een hobby van haar is, maar ze er op termijn wel wat mee hoopt te verdienen. Ze filmt alles wat ze schoonmaakt voor haar TikTok-account, wat momenteel duizenden keren bekeken wordt. "Ik word nu benaderd door bedrijven om samen te werken. Ik hoop hier in de toekomst wel een zakcentje aan over te houden, maar aan de mensen zelf vraag ik echt geen geld." Anna blijft dus vijf dagen in de week bij een zonnestudio werken, tot haar TikTok-account misschien écht geld waard wordt.