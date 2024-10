Advertentie Stad nl Gedupeerden van chaos bij WIA-uitkeringen eisen duidelijkheid bij UWV in Sloterdijk

Bij het hoofdkantoor van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kwamen vanmorgen tientallen mensen bij elkaar om te demonstreren tegen de chaos die is ontstaan over de uitbetaling van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Onlangs bleek dat de uitbetaling van de uitkering bij duizenden mensen jarenlang niet klopte, waardoor ze de afgelopen jaren te veel of juist te weinig geld ontvingen.

De fouten voor de uitkeringsgerechtigden gaan waarschijnlijk al terug naar 2006. Pas in 2020 erkende het UWV dat er bij tienduizenden uitkeringen rekenfouten zijn gemaakt. Door deze fouten lopen sommigen van hen het risico duizenden euro's moeten terugbetalen. Daarom besloot de vakbond FNV samen met de demonstranten het gebouw binnen te lopen om duidelijkheid te eisen. 'Hele ernstige zaak' Vicevoorzitter van FNV Kitty Jong is woest om de situatie: "In 30 procent van alle gevallen zijn er fouten gemaakt in de berekening. Dat is een hele ernstige zaak en die nemen we heel hoog op." "Als je arbeidsongeschiktheid verkeerd wordt berekend dan krijg je óf te weinig óf te veel per maand. Het heeft voor deze groep veel gevolgen als zij niet het bedrag krijgen waar ze recht op hebben. De gedupeerden zijn nu hier omdat er altijd over hun hoofden wordt gesproken, maar de mensen zelf zijn bang en zitten in een kwetsbare situatie. Zij maken zich grote zorgen en willen dus vandaag hun verhaal doen", licht Jong toe.

AT5

Eén van de gedupeerden spreekt de groep toe met een sjaal om haar gezicht; ze wil anoniem blijven. "Ik heb gevraagd aan meerdere WIA-gerechtigden in mijn omgeving om vandaag mee naar dit protest te gaan, maar zij durven niet. We zijn bang dat we hierdoor nóg slechter behandeld gaan worden door het UWV. "Ik ben nu tien jaar afgekeurd, en heb acht jaar een WIA-uitkering. Er zijn bij mij zoveel fouten gemaakt; ik heb er een dagtaak aan om dat recht te zetten. Het is vandaag 1 oktober en ik weet niet of ik deze maand nog een inkomen heb. Het UWV moet zich kapot schamen, want zij maken zieke mensen nog zieker." Eind december Jong: "We stellen vandaag een ultimatum aan het UWV en de belangrijkste eis daarin is dat wij willen dat deze zaak vóór 31 december is opgelost. En dat de mensen die hun geld eigenlijk moeten terugbetalen, weten dat ze dat niet hoeven te doen, want dat was de afspraak. En dat mensen die tekort zijn gekomen al die jaren daarvoor gecompenseerd worden."