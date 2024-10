Advertentie Cultuur nl 50 jaar Bimhuis: "Wij programmeren altijd nieuw geluid, dingen die je nog niet hebt gehoord"

Grote namen als Chet Baker en Archie Chep speelden er en Nederlandse sterren als Yuri Honing en Yoràn Vroon werden hier bekend. Het Bimhuis dat begon in een oude meubelzaak aan de Oudeschans, groeide sinds de oprichting in de jaren '70 razendsnel uit tot het bekendste podium voor jazz- en improvisatiemuziek in Nederland. Vandaag bestaat het Bimhuis, precies 50 jaar.

Sinds 2005 huist het Bimhuis aan de Piet Heijnkade - AT5

Het oude Bimhuis aan de Oudeschans werd opgericht door saxofonist Hans Dulfer, rietblazer Willem Breuker en pianist Mischa Mengelberg. Ze wilden een eigen podium voor jazz en improvisatiemuziek waar ruimte was voor nieuw geluid en eerlijk betaald werd. Beroemde muzikanten van over de hele wereld zoals Archie Shepp en Chet Baker traden er op. En er was veel ruimte voor Nederlands talent en experiment.

Quote "Mijn entree in het Bim zal ik nooit vergeten" Yuri Honing, saxofonist

Saxofonist Yuri Honing (59), die de afgelopen decennia alle grote podia in de wereld bespeelde, kreeg hier de kans als jong talent begin jaren '90. "De toenmalige directeur Huub van Riel programmeerde mij als, in zijn ogen, groot talent voor een act waarvan ze zeker wisten dat die uitverkocht zou worden. In mijn geval was dat de Zuid-Afrikaanse saxofonist Sean Bergin. En zo kon ik 40 minuten met mijn trio voor een bomvol Bimhuis spelen. Dus mijn entree in het Bim zal ik nooit vergeten." Ruig Honing: "Het Bimhuis was ruig, maar ook een hang-out voor muzikanten en de kroeg was altijd open. Er was altijd gedoe en actie en iedereen luisterde ook naar wat de ander deed. Dat was heel leuk, het was echt een scene."

Yuri Honing in de jaren '90 in het Bimhuis - AT5

Drummer Eddy Veldman speelde vanaf de oprichting in 1974 tot aan de dag van vandaag 67 keer in het Bimhuis met verschillende bands. Hij organiseerde er ook veel jamsessies. Als begin twintiger stapte hij, net verhuisd vanuit Suriname, het Bimhuis binnen. Paramaribop Veldman: "De techniek van de jazzmuzikanten had ik nog niet, dat kwam later na mijn conservatorium opleiding. Maar ik wilde een nieuw geluid introduceren en dat werd de Paramaribop. Met rechts speelde ik jazz en met links de Surinaamse beat. Ik zag dat het publiek, dat eerst nog stijf op hun stoelen zat, ineens begon met dansen."

Drummer Eddy Veldman in de zaal van het Bimhuis - AT5

Het nieuwe gebouw aan de Piet Heinkade, waar het Bimhuis sinds 2005 is gevestigd, is professioneler qua techniek en organisatie. Maar de intentie van het podium nog steeds hetzelfde. Directeur Mijke Loeven: "Wij proberen altijd te programmeren wat in de voorhoede zit, dingen die je nog niet gehoord hebt, jonge mensen die nieuwe dingen maken, nieuwe geluiden. Broedplaats "Het was natuurlijk een oude meubelzaak waar mensen veel dingen zelf deden. Het bijzondere is dat je nu in Amsterdam veel broedplaatsen hebt, waar diezelfde sfeer nog steeds te vinden is en waar we veel mee samenwerken. Omdat uit wat door kunstenaars zelf wordt georganiseerd en in leven wordt gehouden, veel ontstaat." Vanavond is er een feestelijk openingsconcert in het Bimhuis. Het 50-jarig jubileum wordt gevierd met elke dag optredens van musici uit binnen- en buitenland.