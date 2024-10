Nog 1800 kaarten beschikbaar voor opening Amsterdams jubileumjaar in Ziggo Dome

Met een groot concert in de Ziggo Dome wordt 27 oktober het startsein gegeven van het jaar waarin Amsterdam als stad zijn 750ste levensjaar ingaat. Het is nog niet uitverkocht, maar het loopt wel al aardig vol. De gemeente laat weten dat van de bijna 6500 kaarten die in de vrije verkoop zijn gegaan er nog zo'n 1800 te koop zijn.

Eind september waren er volgens de gemeente nog 1867 kaarten te koop. Dat komt neer op zo'n 13 procent van het totaal aantal beschikbare plaatsen in de concerthal. Een woordvoerder van de gemeente laat weten optimistisch te zijn over het verloop van de verkoop en zegt dat deze de afgelopen dagen is aangetrokken. "We hebben er alle vertrouwen in."

In de Ziggo Dome passen in totaal zo'n 15.000 toeschouwers, maar een groot deel van de beschikbare plaatsen is niet in de reguliere kaartverkoop gegaan. Ruim 2500 kaarten zijn bestemd voor Amsterdammers met een laag inkomen. De gemeente overweegt hier nog extra kaarten aan toe te voegen.

Stadspas

Met de Stadspas kon deze groep Amsterdammers voor een sterk gereduceerd tarief - 4 euro per kaart - een plek bemachtigen, met een maximum van twee kaarten per huishouden. De reguliere prijzen variëren van 89 euro voor een staanplaats vlak bij het podium tot 39 euro voor een zitplaats bovenaan de tweede ring.

"Daarnaast hebben we nog circa 750 tickets beschikbaar gesteld aan Amsterdammers die iets bijzonders hebben gedaan voor de stad." Het gaat om onder meer stadsgenoten met een onderscheiding, vrijwilligers en mensen met een zogeheten sleutelberoep.

Verder heeft de organisatie kaarten gereserveerd voor partners en sponsoren van het jubileumjaar en voor initiatiefnemers van activiteiten die de komende maanden in Amsterdam en Weesp plaatsvinden. Tot slot zijn nog stoelen bewust niet in de verkoop gedaan, omdat ze geen goed zicht hebben op het podium.

1,25 miljoen

Op het programma staan onder meer Willeke Alberti, René Froger, het ZO! Gospel Choir, Sophie Straat en Joost van Bellen. Een bijzondere rol is weggelegd voor het Metropole Orkest, dat meerdere artiesten zal begeleiden.

Voor de organisatie van het concert heeft de gemeente 1,25 miljoen euro uitgetrokken. Eventuele winst of verlies van het concert komt volledig terecht bij Making Waves, de producent van het concert.