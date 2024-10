Advertentie Straten van Amsterdam nl “Het zijn geen deuren, het zijn echt kunstwerken”: Straten in de Pieter Langendijkstraat.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Met deze aflevering niet alleen bijzondere verhalen, maar ook bijzondere deuren.

Voordat we gaan kijken wie er achter die bijzondere deuren wonen, gaan we langs Geurt de Jong. Hij staat ons al op te wachten in de deuropening van zijn huis. Met zijn 86 jaar woont hij al 50 jaar lang in de Pieter Langendijkstraat. Een open deur, maar dit maakt hem waarschijnlijk de oudste bewoner van de straat. Hij heeft de straat dus enorm zien veranderen. Zo had hij een wasserette vroeger, en kon hij zijn boodschappen gewoon bij de slager en bakker halen in plaats van de supermarkt. Dat hij geliefd is door de buurtbewoners wordt duidelijk als de buurvrouw van Geurt per toeval haar deur uitloopt en met ons in gesprek gaat.

Waar een deur dicht gaat, opent altijd een andere deur, maar niet voordat we de grootste deurenliefhebber van de stad spreken. Slaven Rakic begon vijf jaar geleden het Instagram account Doorscovery waarop hij foto's van bijzondere deuren plaatst. Hij maakt foto’s van deuren, maar aanbellen en in gesprek gaan met de bewoners durfde hij nooit. Daar brengen we vandaag verandering in. We spreken Annemarieke Weber die net de deur uitstapt. Ze is kunstenares en weet genoeg te vertellen over hoe ontwerper Piet Hein van Eek destijds de deuren heeft gemaakt.

Quote “Het zijn geen deuren, het zijn echt kunstwerken” Annemarieke Weber

Achter de metalen deur woont Mohssine Dahhan Hij spreekt Arabisch, Nederlands, Russisch, Oekraïens, Spaans, Frans en Engels. Hij heeft in veel verschillende landen gewoond voordat hij in de Pieter Langendijkstraat terecht kwam. Mohssine is stadsarcheoloog in Almere. Je denkt misschien waarom heeft een jonge stad als Almere een archeoloog nodig? Mohssine vertelt waarom en laat een aantal bijzondere vondsten zien.



