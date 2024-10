Zoekactie met politiehonden in Oosterpark na mogelijk schietincident

De politie is een zoekactie gestart na een mogelijk schietincident in het Oosterpark. Omstreeks 19.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen over schoten die werden gelost. Er zijn geen slachtoffers aangetroffen.

Volgens omwonenden zou er een ruzie zijn geweest in het park, waarbij mogelijk is geschoten. Het groepje rende vervolgens weg. Hoe groot deze groep was, is onduidelijk.

Ter plekke trof de politie in eerste instantie niets aan. Toch werd er korte tijd later een 'mogelijke' huls gevonden. De recherche is daarop ingeschakeld en er is een zoekactie gestart met politiehonden in het park. "Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd, maar omdat meerdere mensen iets hebben gehoord en er mogelijk een huls is aangetroffen nemen we deze melding hoog op", laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft zich te melden.