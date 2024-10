Fietser overleden in Oost, mogelijk onwel geraakt voorafgaand aan aanrijding met auto

Op de Maxwellstraat in Oost is rond 7.00 uur vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen een automobilist en een fietser. Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten dat de fietser mogelijk onwel werd op de fiets, vervolgens werd aangereden door een automobilist en is overleden. "We onderzoeken op dit moment of de persoon is overleden door de aanrijding of door de onwelwording", aldus een woordvoerder van de politie.