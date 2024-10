Bij Dukla Praag zijn ze nog altijd trots op magische wedstrijd tegen Ajax: "Cruijff was geweldig"

Donderdag speelt Ajax in Praag tegen Slavia. Maar dat is zeker niet voor het eerst dat Ajax in die stad voetbalt. Het is maart 1967 en Ajax heeft in de vorige ronde het grote Liverpool uitgeschakeld. Je weet wel, die beroemde mistwedstrijd. In de kwartfinale wacht de kampioen van Tsjechoslowakije: Dukla Praag. Maar na een 2-1 nederlaag in het Juliska-stadion in Praag ligt Ajax eruit. En dus vergeten ze daar die ene keer dat Cruijff, Keizer en Swart op bezoek kwamen, nooit meer.

1-1, dat is de uitslag van de heenwedstrijd tussen Ajax en Dukla. Sjaak Swart schiet een paar minuten na rust van dichtbij hard binnen. Zo'n tien minuten na die explosie van vreugde in het Olympisch Stadion zijn het de meegereisde fans uit Praag die mogen juichen. Ajax wordt dan gecoacht door Rinus Michels en mag voor het eerst sinds 1961 weer meedoen aan het belangrijkste Europese toernooi.

Piet Keizer - Nationaal Archief, Jac. de Nijs / Anefo

Het team bestaat uit een aantal ervaren spelers. Denk aan doelman Gert Bals, aanvoerder Frits Soetekouw en verder onder anderen Bennie Muller en Sjaak Swart. Maar ook zijn er een aantal jongere spelers die dan al belangrijk zijn voor het team van Michels. Piet Keizer van 23, de 22-jarige rechtsback Wim Suurbier en de allerjongste: Johan Cruijff, 19 jaar oud. Op 8 maart 1967 wacht de return in stadion Juliska. Een klein stadion in Praag, met amper tribunes. De meeste supporters zitten, of staan, op een grote heuvel aan een van de lange zijden van het veld. Ook in deze wedstrijd komt Ajax op 1-0, net als in de heenwedstrijd door Sjaak Swart. Maar Dukla scoort eerst een penalty en daarna schiet Frits Soetekouw de bal in eigen goal. 2-1 voor Dukla, Ajax is uitgeschakeld.

Johan Cruijff - Nationaal Archief, Jac. de Nijs / Anefo

Terug naar 2024. In Praag hebben we een afspraak met een man die er bij was op die bewuste dag. Al sinds 1955 is Miloslav Jicha secretaris bij de club. "Hij zegt dat die wedstrijd veel betekende", vertaalt perschef Martin Bartosek hetgeen Jicha in het Tsjechisch vertelt. "Mede doordat Ajax drie jaar later Europa veroverde. En veel van de spelers uit dat Ajaxteam werden later heel belangrijk voor het Nederlands elftal." Net als het gesprek met Jicha en Bartosek klaar is, komt ineens de voorzitter van Dukla Praag, Bohumil Paukner, binnengelopen om gedag te zeggen. Ook híj blijkt er bij geweest te zijn, als zeventienjarige fan op die heuvel. "De eerste goal werd gemaakt door Swart", weet hij nog goed. "En ook herinner ik me Nuninga, Soetekouw, Pronk en Suurbier."

Sjaak Swart maakt de 0-1 - Nationaal Archief, Jac. de Nijs / Anefo

"Ja, ik denk wel dat dit de grootste wedstrijd uit onze clubgeschiedenis was", zegt Paukner na een ietwat sturende vraag van onze kant. "Het was een speciale dag." Een dag waarop de grote Johan Cruijff voetbalde op het kleine veld van Juliska "Johan Cruijff was toen bijna twintig jaar oud. Hij was geweldig", aldus Paukner. Na de overwinning op Ajax wordt Dukla in de halve finale uitgeschakeld door Celtic. Nooit meer zal de club zo ver komen in Europa en ook in Tsjechië zakt Dukla af. En die heuvel dan? Daar staat inmiddels een grote tribune. Zodoende zijn het vooral de foto's en de verhalen die bij Dukla doen terugdenken aan die goede oude tijd.

Dukla-sterspeler Josef Masopust op de schouders - Nationaal Archief, Jac. de Nijs / Anefo