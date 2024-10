Roken wordt verboden op busplatform bij CS

Er komt per 1 november een rookverbod op het busplatform op het Centraal Station, zo heeft het college besloten. Het verbod is er gekomen op verzoek van het GVB en busmaatschappij EBS om voor buschauffeurs een rookvrije werkplek te creëren. Daarnaast zorgt het rookverbod er ook voor dat wachtende reizigers geen overlast meer hebben.

Het GVB stelde een aantal jaren geleden al een rookverbod in voor ponten over het IJ. Daarvoor kon er nog wel gerookt worden op het achterdek, maar de gemeente gaf toen aan dat de regels in de praktijk voor verwarring zorgden. De ideeën om het roken in het openbaar terug te dringen speelde in de jaren daarna niet alleen bij de gemeente, maar ook onder Amsterdammers.

Beperkt roken

Vlak voor het eerste rookverbod op de ponten in de stad, bleek uit een onderzoek van OIS in opdracht van AT5 dat bijna driekwart (73) procent van de in totaal 450 Amsterdammers voorstander was van het verder bespreken van roken in de openbare ruimte. 38 procent van de Amsterdammers dacht toen meer aan maatregelen rondom roken, 35 procent zag meer in het beperken van roken op specifieke locaties.

Sinds oktober 2020 zijn alle perrons en stations van de NS en ProRail rookvrij. Zo haalde ProRail 390 rookzuilen op perrons weg. In de rookzones binnen stations mag nog steeds wel een hijs van een sigaret genomen worden. Naast het verwijderen van rookzuilen, verdwenen ook de pakjes sigaretten uit de schappen van de stationswinkels. Zo verkocht de NS op 136 verkooplocaties geen tabak meer.

Het groeiende anti-rookbeleid in de stad is sinds 2018 voelbaar: rookvrije zones en steeds meer rookvrije terrassen. Ín 2020 bleek uit cijfers van de GGD dat 22 procent van de Amsterdammers rookte, waar dat in 2012 nog 28 procent was.