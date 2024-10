Snelheid op wegen slechts 5 procent gedaald sinds invoering 30 km/u: "We zijn er nog niet"

De snelheid op de wegen in de stad is gemiddeld met vijf procent gedaald sinds de invoering van de maximumsnelheid van 30km/u, een half jaar geleden. Dat blijkt uit een analyse van de gemeente. Hoewel verkeerswethouder Melanie van der Horst erkent dat nog niet iedereen zich aan de nieuwe maximumsnelheid houdt, spreekt ze toch over 'goed nieuws': "Iedere kilometer langzamer is winst voor de verkeersveiligheid."

Op tachtig procent van de Amsterdamse wegen geldt sinds 8 december de maximumsnelheid van 30 km. Er zijn meer dan 4500 nieuwe verkeersborden geplaatst, 140 verkeerslichten opnieuw ingesteld en ruim 200 kilometer aan wegmarkering wordt aangepast. Uit informatie van navigatiesystemen blijkt dat op wegen waar men voorheen 50 mocht, de eerste helft van dit jaar de snelheid afnam met vijf procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op langere rechte stukken weg met bijvoorbeeld weinig stoplichten ging de snelheid tien procent omlaag, van 40 naar 36 kilometer per uur. Uit de analyse blijkt verder dat het aantal plekken in de stad waar slechts 15 kilometer per uur wordt gereden niet is toegenomen. De invoering van de regel heeft dus niet tot extra verkeersopstoppingen in de stad geleid, stelt de analyse.

Wethouder Melanie van der Horst (D66) zegt dat de resultaten bevestigen wat ze had verwacht: "Er wordt rustiger gereden in het verkeer, maar nog niet iedereen houdt zich aan de maximumsnelheid." Toch spreekt de wethouder over 'goed nieuws': "Want iedere kilometer langzamer is winst voor de verkeersveiligheid." Of de verkeersveiligheid in de stad daadwerkelijk is verbeterd, kan nog niet worden gezegd. Bij de analyse is namelijk niet gekeken of het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen. Halverwege volgend jaar volgen de resultaten van een nieuw, uitgebreider onderzoek. Hierin wordt wel gekeken of het aantal verkeersslachtoffers afneemt en welk effect de maatregel bijvoorbeeld heeft op de luchtkwaliteit.

Anne Hovingh, beleidsadviseur Fiets en Verkeersveiligheid, liet eerder aan AT5 weten dat langzamer rijden veel voordelen heeft. Ze verwacht dat door de verlaging er 20 procent minder ongelukken gebeuren in de stad. Mocht er iets gebeuren dan is de kans dat een voetganger het ongeluk overleeft 95 procent. Ook zou het verkeersgeluid gehalveerd worden door langzamer te rijden.

Reistijd toegenomen De reistijd in de stad is sinds de invoering van de maatregel toegenomen. Gemiddeld genomen doen automobilisten 5 procent langer over hun rit. Ter vergelijking; een rit van tien minuten duurt hierdoor 30 seconden langzamer. Ook het openbaar vervoer is langer onderweg. Bij 26 verschillende tram- en buslijnen is de gemiddelde omlooptijd (de tijd van begin- tot eindhalte, red.) met een minuut toegenomen. Op zes buslijnen nam de omlooptijd met tot twee minuten toe en op twee buslijnen tot drie minuten. Zes lijnen hadden helemaal geen last van de nieuwe regel. De effecten zijn volgens het GVB minder groot dan dat ze hadden verwacht. Zes op de tien Amsterdammers tevreden Uit een steekproef onder 1500 Amsterdammers blijkt dat zes op de tien tevreden is met de invoering van de nieuwe maximumsnelheid. De meerderheid van de mensen die tevreden zijn (75 procent), heeft zelf geen auto. Maar ook onder autobezitters is een meerderheid positief. De veronderstelde toegenomen verkeersveiligheid is de vaakst genoemde reden waarom mensen positief zijn. De mensen die negatief zijn over de invoering zeggen dat veel automobilisten zich niet houden aan maximumsnelheid. Ook is ontevredenheid over het feit dat fatbikes en scooters nu harden rijden dan auto's. 320 boetes per dag Dat automobilisten duidelijk nog moeten wennen aan de nieuwe snelheid, blijkt uit het aantal uitgedeelde boetes. Van mei tot-en-met augustus dit jaar werden in Amsterdam 39.030 boetes uitgedeeld op 30 kilometerwegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau die eerder naar buiten kwamen. Dat zijn zo'n 320 boetes per dag.