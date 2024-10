Jonge vrouw slachtoffer van ernstig zedenmisdrijf in Noord, politie zoekt getuigen

Een vrouw is op vrijdag 6 september tussen 2.00 en 3.00 uur 's nachts slachtoffer geworden van een ernstig zedenmisdrijf. Het gebeurde nadat ze de pont van Centraal Station richting Buiksloterweg had genomen. De politie zoekt twee specifieke getuigen die die nacht op dezelfde pont zaten, de dader zagen en vlak voor het incident met hem in gesprek raakten.

De jonge vrouw is die vrijdagnacht samen met een paar vrienden onderweg naar huis. Ze nemen vanaf het Centraal Station de pont richting Noord. Eenmaal aan de overkant van het IJ fietsen haar vrienden naar huis en loopt zij alleen verder richting de Céramiquelaan. Daar wordt zij aangesproken door een man. "Vervolgens grijpt de verdachte het slachtoffer hardhandig vast, sleurt haar mee en betast haar", vertelt een politiewoordvoerder. "Het slachtoffer weet los te komen uit de greep van de verdachte en vlucht." Gesprek met verdachte Een man en een vrouw nemen die avond dezelfde pont richting Buiksloterweg. Even daarvoor, als ze op de pont staan te wachten, raken ze in gesprek met de verdachte, die op dat moment in een wachthokje bij de opstapplek zit. De politie benadrukt dat deze twee getuigen kunnen helpen bij het vinden van de dader. "De man heeft een donkere pet op, draagt een shirt met korte mouwen en een donkerkleurige broek tot op zijn knieën met daaronder witte slippers", aldus de politie. Ook heeft hij een wit krat op de voorkant van zijn fiets.

Quote "Beiden zetten hun fietsen weg, nemen plaats naast de verdachte in het wachthokje en roken samen een sigaret" Politie Amsterdam

De vrouw draagt een zwarte jas met rode mouwen en heeft een lichtkleurige rugzak op haar rug. Politie: "Beiden zetten hun fietsen weg, nemen plaats naast de verdachte in het wachthokje en roken samen een sigaret." Signalement verdachte De politie laat weten dat de verdachte die avond gekleed was in een lichtkleurige sweater met lange mouwen en een donkere broek droeg met daaronder witte schoenen. De man was donkergetint en droeg een rugzak bij zich. De politie vraagt aan mensen die op 6 september rond 02.30 uur dezelfde pont richting Noord (Buiksloterweg) namen zich te melden. Ook vraagt de politie aan personen die iets opvallends hebben gezien of hebben gehoord - in de omgeving van de Céramiquelaan - contact op te nemen met het bureau.